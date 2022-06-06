Велика Британія відзначила 70-річчя правління королеви

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Велика Британія відзначила 70-річчя правління королеви

19 хвилин(и) тому

Британці вітають свою королеву. Єлизавета ІІ править державою вже 70 років. Це перший в історії британської монархії платиновий ювілей. За цей час у її країні змінилося 16 прем'єр-міністрів. Більшість британців народилися вже під час її правління.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принцеса Єлизавета на фото 1936 року, коли її дядько відмовився від корони

Елизавета стала королевою у 25 - одразу після смерті свого батька короля Георга VI. 2 червня 1953 року відбулася коронація. Церемонію вперше в історії транслювали по телебаченню. Нині Єлизавета ІІ - голова Співдружності націй, куди входять 54 держави.

На честь її Величності влаштували величезний парад. На святкування прийшли діти й онуки королеви. Чи не найбільша увага прикута до принца Гаррі - він прилетів на платиновий ювілей із-за океану. Останнім часом Єлизавета ІІ дедалі рідше з'являється на публіці через похилий вік. Однак 96-річна королева особисто з’явилася на балконі Букінгемського палацу, щоб привітати своїх підданих. Єлизавета ІІ також засвітила маяк у Віндзорському замку.