На Донбасі загинув російський генерал Роман Кутузов - ЗМІ. Що відомо

6 червня 2022, 08:26 GMT

Автор фото, Міноборони РФ

Українські та російські ЗМІ 5 червня повідомили про загибель на Донбасі російського генерала Романа Кутузова.

Про смерть генерала пише як українське інформагентство УНІАН, так і кілька російських сайтів та телеграм-каналів, а також кореспондент державної ВДТРК Олександр Сладков.

Як одне з підтверджень видання цитують російського депутата Дмитра Сабліна, який написав: "Тяжко втрачати друга... <...> Вічна пам'ять загиблому воїну Роману".

Це підтверджує також управління стратегічних комунікацій збройних сил України.

"Командувач 1-м армійським корпусом ДНР генерал-майор Роман Кутузов офіційно денацифікований та демілітаризований. Вірте у збройні сили України", - йдеться в повідомленні на фейсбуці.

Телеграм-канал "Військовий інформатор" пише, що генерал-майор Кутузов загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Попаснянського району на Луганщині.

Цей район зараз контролюють російські війська.

Міноборони Росії ці дані поки що не підтверджувало. Також поки що немає незалежного підтвердження його загибелі.

ВВС має підтвердження загибелі трьох російських генералів під час вторгнення в Україну. Якщо новина про смерть Кутузова підтвердиться, він стане четвертим.

На сайті російського міноборони вказано, що в 2019-2020 роках Роман Кутузов був командувачем об'єднання Східного військового округу.

Як повідомляє РБК-Україна, Роман Кутузов до війни був виконувачем обов'язків командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську, а під час бойових дій в Україні командував армійським корпусом ДНР.