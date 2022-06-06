Помер басист Bon Jovi Алек Джон Сач

  • Патрік Джексон
  • BBC News
Richie Sambora and Alec John Such (facing) perform at the Target Center in Minneapolis, Minnesota on March 19, 1993.

Автор фото, Getty Images

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На сцені Target Center в Міннеаполісі в 1993 році

Засновник легендарної американської рок-групи Bon Jovi, колишній басист Алек Джон Сач, помер у віці 70 років.

Сач грав із гуртом з 1983 по 1994 рік, коли він випустив такі хіти, як You Give Love a Bad Name, Livin' on a Prayer і Bad Medicine.

Подробиць про те, як і де він помер, наразі не повідомляють.

"Алек був невід'ємною частиною створення групи, - написав у твіттері співак і автор пісень Джон Бон Джові. - Чесно кажучи, ми знайшли шлях один до одного через нього..."

Друг дитинства барабанщика Тіко Торреса, він привіз гітариста і автора пісень Річі Самбору, щоб побачити виступ групи, каже Бон Джові.

"Сьогодні ці особливі спогади викликають у мене посмішку на обличчі та сльози на очах, - додав він. - Ми будемо дуже сумувати за ним".

Сач народився у Нью-Йорку 14 листопада 1951 року й був помітною фігурою на музичній сцені Нью-Джерсі, де виникла група, повідомляє Associated Press. Спочатку він грав у групі під назвою The Message.

Перед тим, як приєднатися до гурту, він був менеджером Hunka Bunka Ballroom в Сейревілі й домовлявся з Jon Bon Jovi & The Wild Ones про концерти.

Він був старшим за своїх товаришів по групі, про що говорив в інтерв'ю The Asbury Park Press.

"Звукозаписна компанія раніше брехала про мій вік, - сказав він. - Мені був 31, коли я приєднався. Я був на добрих 10 років старшим за решту гурту. Моя сестра врешті-решт розлютилася, бо газети описували її як мою старшу сестру, коли вона насправді була молодшою".

За його словами, різниця у віці зрештою стала причиною того, що він пішов.

"Коли мені було 43 роки, я почав вигоряти. Було відчуття, що це робота, а я не хотів працювати. Я приєднався до гурту саме тому, що я не хотів працювати", - казав він.

Автор фото, Getty Images

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Сач із гуртом Bon Jovi на церемонії входження до Зали слави рок-н-ролу

На його місце прийшов Г'ю Джон Макдональд, однак Сач ненадовго возз'єднався з групою, коли вона увійшла до Зали слави рок-н-ролу в 2018 році.

"Коли Джон Бон Джові зателефонував мені і попросив мене бути в його групі багато років тому, я незабаром зрозумів, що він це серйозно, і що у нього було бачення, до якого він хотів привести нас, - сказав він тоді. - І я дуже радий, що був частиною цього бачення".

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