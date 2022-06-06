У Британії жінку з інвалідністю забули на борту літака

1 година тому

Автор фото, Sonia Sodha Підпис до фото, Вікторія Брігнелл провела в порожньому літаку понад 90 хвилин

Британський аеропорт Гатвік вибачився перед пасажиркою з інвалідністю, яка була змушена залишитися в літаку на понад півтори години після його приземлення.

Вікторії Брігнелл, повністю паралізованій від шиї та нижче, спочатку сказали, що їй допоможуть вийти з літака протягом 50 хвилин.

В аеропорту Гатвік назвали ставлення до пані Брігнелл неприйнятним.

"Я замовила допомогу за три місяці наперед, я нагадала їм два тижні тому, але так і не отримала послугу, яку мала отримати", - заявила пані Брігнелл.

"Зрештою я застрягла в літаку на годину і 35 хвилин, чекаючи, поки співробітники аеропорту прибудуть, щоб допомогти мені", - додала вона.

Її подруга Соня Содха опублікувала в твіттері фотографію пані Брігнелл у літаку.

Британська паралімпійська чемпіонка баронеса Танні Грей-Томпсон сказала, що нещодавно також пережила подібний досвід.

"Я летіла до Берліна, літак запізнився на дві з половиною години, але, коли я прочекала більше пів години на борту, мені так і не змогли дати жодної чіткої інформації, коли приїде допомога", - розповіла вона.

"Мій візок був біля виходу на посадку, тому я вирішила опуститися на підлогу й самостійно вийти з літака", - додала вона.

Кореспондент BBC з питань безпеки Френк Гарднер, який користується інвалідним візком, каже, що, на жаль, такі ситуації стають звичним явищем.

"Аеропорти, здається, повертаються у минуле. Рівень інвестицій та зусиль, які витрачають на заробіток в цих аеропортах, значно перевищує зусилля та гроші, які необхідно витратити на те, щоб пасажири з інвалідністю мали змогу вийти з літака одночасно з усіма іншими", - каже він.

Аеропорт Гатвік заявив, що проведе розслідування ситуації з пані Брігнелл.