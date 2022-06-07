"Я за тобою не стрибатиму". Поліцейські у США не допомогли чоловіку, який потонув

5 хвилин(и) тому

Автор фото, City of Tempe

Трьох поліцейських в Аризоні відсторонили від роботи після того, як вони не врятували бездомного чоловіка від потоплення.

Нещодавно опубліковані кадри та стенограми показують, як 34-річний Шон Бікінгс заходить в озеро Темпе-Таун і попереджає поліцію, що він потоне.

Але ніхто з офіцерів, які були на місці події, не втрутився, щоб його врятувати, а один із них сказав: "Я за тобою не стрибатиму".

Незабаром після цього Бікінгс пішов під воду, і пізніше констатували його смерть.

Міська влада назвала його "незахищеним членом громади Темпе", а його смерть - трагедією.

Інцидент стався після 05:00 за місцевим часом 28 травня, коли правоохоронці приїхали на виклик щодо бійки між чоловіком та його партнером у центрі міста.

Згідно з заявою міської влади, пара "повністю співпрацювала з поліцією і заперечувала будь-яку фізичну сварку".

Однак на кадрах із камер поліції видно, що поки офіцери перевіряли інформацію щодо пари, Бікінгс переліз через металеву огорожу, що відділяє набережну від озера, і увійшов у воду.

Він сказав офіцерам, що хоче поплавати, і поплив до мосту навіть після того, як вони сказали йому, що купатися в озері заборонено.

На цьому 12-хвилинне відео з камери поліцейського закінчується, а в кінці йде приписка, що його скоротили "через чутливий характер решти відео".

Натомість міська влада надала розшифровку решти відео, в якій Бікінгс неодноразово каже, що зараз потоне і його потрібно врятувати.

У стенограмі також ідеться, що офіцери намагалися заспокоїти супутницю Бікінгса, яка дедалі сильніше переживала, й казали їй, що вони візьмуть човен.

В якийсь момент вона закричала: "Він тоне прямо у вас на очах і ви не допомагаєте".

Бікінгс так і не випірнув з-під води.

Імена трьох поліцейських, причетних до інциденту, не називають.

Вони перебувають у "недисциплінарній оплачуваній адміністративній відпустці", поки їхню справу розглядає Департамент громадської безпеки Аризони та відділ поліції сусіднього Скоттсдейла.