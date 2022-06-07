"Я за тобою не стрибатиму". Поліцейські у США не допомогли чоловіку, який потонув

Police body cam footage shows the officers interacting with Sean Bickings before he gets into Tempe Town Lake

Автор фото, City of Tempe

Трьох поліцейських в Аризоні відсторонили від роботи після того, як вони не врятували бездомного чоловіка від потоплення.

Нещодавно опубліковані кадри та стенограми показують, як 34-річний Шон Бікінгс заходить в озеро Темпе-Таун і попереджає поліцію, що він потоне.

Але ніхто з офіцерів, які були на місці події, не втрутився, щоб його врятувати, а один із них сказав: "Я за тобою не стрибатиму".

Незабаром після цього Бікінгс пішов під воду, і пізніше констатували його смерть.

Міська влада назвала його "незахищеним членом громади Темпе", а його смерть - трагедією.

Інцидент стався після 05:00 за місцевим часом 28 травня, коли правоохоронці приїхали на виклик щодо бійки між чоловіком та його партнером у центрі міста.

Згідно з заявою міської влади, пара "повністю співпрацювала з поліцією і заперечувала будь-яку фізичну сварку".

Однак на кадрах із камер поліції видно, що поки офіцери перевіряли інформацію щодо пари, Бікінгс переліз через металеву огорожу, що відділяє набережну від озера, і увійшов у воду.

Він сказав офіцерам, що хоче поплавати, і поплив до мосту навіть після того, як вони сказали йому, що купатися в озері заборонено.

На цьому 12-хвилинне відео з камери поліцейського закінчується, а в кінці йде приписка, що його скоротили "через чутливий характер решти відео".

Натомість міська влада надала розшифровку решти відео, в якій Бікінгс неодноразово каже, що зараз потоне і його потрібно врятувати.

У стенограмі також ідеться, що офіцери намагалися заспокоїти супутницю Бікінгса, яка дедалі сильніше переживала, й казали їй, що вони візьмуть човен.

В якийсь момент вона закричала: "Він тоне прямо у вас на очах і ви не допомагаєте".

Бікінгс так і не випірнув з-під води.

Імена трьох поліцейських, причетних до інциденту, не називають.

Вони перебувають у "недисциплінарній оплачуваній адміністративній відпустці", поки їхню справу розглядає Департамент громадської безпеки Аризони та відділ поліції сусіднього Скоттсдейла.

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