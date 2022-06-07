"Я за тобою не стрибатиму". Поліцейські у США не допомогли чоловіку, який потонув
Трьох поліцейських в Аризоні відсторонили від роботи після того, як вони не врятували бездомного чоловіка від потоплення.
Нещодавно опубліковані кадри та стенограми показують, як 34-річний Шон Бікінгс заходить в озеро Темпе-Таун і попереджає поліцію, що він потоне.
Але ніхто з офіцерів, які були на місці події, не втрутився, щоб його врятувати, а один із них сказав: "Я за тобою не стрибатиму".
Незабаром після цього Бікінгс пішов під воду, і пізніше констатували його смерть.
Міська влада назвала його "незахищеним членом громади Темпе", а його смерть - трагедією.
Інцидент стався після 05:00 за місцевим часом 28 травня, коли правоохоронці приїхали на виклик щодо бійки між чоловіком та його партнером у центрі міста.
Згідно з заявою міської влади, пара "повністю співпрацювала з поліцією і заперечувала будь-яку фізичну сварку".
Однак на кадрах із камер поліції видно, що поки офіцери перевіряли інформацію щодо пари, Бікінгс переліз через металеву огорожу, що відділяє набережну від озера, і увійшов у воду.
Він сказав офіцерам, що хоче поплавати, і поплив до мосту навіть після того, як вони сказали йому, що купатися в озері заборонено.
На цьому 12-хвилинне відео з камери поліцейського закінчується, а в кінці йде приписка, що його скоротили "через чутливий характер решти відео".
Натомість міська влада надала розшифровку решти відео, в якій Бікінгс неодноразово каже, що зараз потоне і його потрібно врятувати.
У стенограмі також ідеться, що офіцери намагалися заспокоїти супутницю Бікінгса, яка дедалі сильніше переживала, й казали їй, що вони візьмуть човен.
В якийсь момент вона закричала: "Він тоне прямо у вас на очах і ви не допомагаєте".
Бікінгс так і не випірнув з-під води.
Імена трьох поліцейських, причетних до інциденту, не називають.
Вони перебувають у "недисциплінарній оплачуваній адміністративній відпустці", поки їхню справу розглядає Департамент громадської безпеки Аризони та відділ поліції сусіднього Скоттсдейла.