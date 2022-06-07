"Радий, що ми не втратили важливого союзника". Зеленський радіє, що Джонсон і далі прем'єр

Джошуа Неветт

BBC Політика

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "дуже радий", що Борис Джонсон залишився прем'єр-міністром Британії після того, як голосування щодо його усунення провалилося.

Джонсон отримав вотум довіри, попри те, що 148 депутатів його власної партії проголосували за його усунення.

"Я радий, що ми не втратили важливого союзника, це чудова новина", - сказав Зеленський на онлайн-заході.

Джонсон налагодив тісні стосунки з президентом Зеленським після вторгнення Росії в Україну.

Український президент назвав Джонсона "справжнім другом України" і "залізним" союзником в інтерв'ю на віртуальній конференції, організованій Financial Times.

Велика Британія була однією з перших, хто надав зброю для підтримки оборони України, і, як і її західні союзники, запровадила масштабні санкції проти Росії.

У квітні Джонсон пообіцяв "непохитну підтримку" під час свого неочікуваного візиту до Києва, де він прогулявся містом разом із президентом Зеленським.

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Деякі депутати-консерватори назвали саме війну в Україні причиною не звільняти Джонсона з посади під час голосування щодо вотуму довіри в парламенті в понеділок.

Напередодні голосування Джонсон сказав депутатам своєї партії, що зараз невдалий час для "непотрібної внутрішньополітичної драми", коли Україна бореться з військами президента Росії Путіна.

Джонсон заручився підтримкою 59% своїх депутатів і назвав такий результат "надзвичайно хорошим, позитивним, остаточним".

Однак ті, хто голосував проти Джонсона, кажуть, що масштаби спротиву послабили його авторитет, і деякі закликали його піти у відставку.

У понеділок, напередодні голосування щодо вотуму недовіри, Джонсон зателефонував Зеленському, щоб обговорити оборону України на Донбасі.

"Ми непохитні в нашій місії забезпечення захисту та підтримки України в довгостроковій перспективі", - написав він у твіттері.

Минулого місяця уряд Британії заявив, що надасть додаткову допомогу та військову підтримку Україні на суму 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, щоб посилити оборону країни від Росії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джонсон провів телефонну розмову з Зеленським у понеділок

Українські коментатори та чиновники теж висловили полегшення з приводу того, що Джонсон отримав вотум довіри, а деякі зазначили, що Британія стала ключовим постачальником зброї для країни.

Михайло Подоляк, один із радників Зеленського, також прокоментував голосування у Британії.

"Лідерство - це завжди важкий тягар. Борис Джонсон був одним із перших, хто усвідомив загрозу Росії та підтримав Володимира Зеленського, щоб захистити вільний світ від варварського вторгнення", - написав він у твіттері.

"Світ потребує таких лідерів. Британія - великий друг України. Британська корона - щит демократичного світу", - додав він.