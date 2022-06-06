Борис Джонсон отримав вотум довіри і лишається прем'єром Британії

1 година тому

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У британській Палаті громад пройшло таємне голосування членів фракції консерваторів щодо вотуму недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону.

В результаті голосування він отримав вотум довіри. Це означає, що він лишається на посаді прем'єр-міністра Британії.

Для збереження своєї посади Джонсон мав набрати як мінімум половину та один голос представників партії на свою підтримку, тобто щонайменше 180 голосів. Прем'єра підтримали 211 депутатів. 148 були проти.

У разі поразки Джонсону довелося б скласти повноваження прем'єр-міністра.

Із закликом оголосити про недовіру прем'єр-міністру виступили щонайменше 54 члени парламенту від партії консерваторів.

Приводом став гнів частини консерваторів у зв'язку з доповіддю Сью Грей, яка розслідувала порушення карантинного режиму на Даунінг-стріт у розпал епідемії коронавірусу.Друг Борис

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Борис Джонсон є одним із найпалкіших прихильників України та лобіст допомоги Києву на Заході.

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс у понеділок заявила, що підтримає Джонсона на голосуванні, пославшись на його лідерство щодо підтримки України.

"Він підтримав Україну перед обличчям російської агресії. Він вибачився за допущені помилки щодо ковіду. Тепер ми повинні зосередитися на економічному зростанні", - написала вона в твіттері.

Незважаючи на серйозні запитання щодо свого керівництва вдома, Джонсон заслужив похвалу в Україні після російського вторгнення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зеленський назвав Джонсона "другом Борисом"

У квітні Джонсон став першим членом G7, який поїхав до столиці України на переговори під час конфлікту.

Під час візиту Джонсон пішки здійснив подорож Києвом з президентом України Володимиром Зеленським. Відтоді лідери двох країн підтримували постійні контакти.

Саме 6 червня Зеленський поговорив із Джонсоном та фактично висловив йому підтримку і подякував за зброю для України.

6 червня з'явились деталі постачання Україні сучасних артилерійських систем M270.

Справа про вечірки

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Борис Джонсон заявляв, що жалкує про вечірки у локдаун

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Скандал спалахнув наприкінці минулого року, коли в результаті серії публікацій в пресі з'ясувалося, що під час локдауну у резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт відбулося кілька вечірок - у той час, коли такі збори забороняли правила.

У цих заходах брали участь серед інших прем'єр-міністр Борис Джонсон та його дружина Керрі.

Джонсон та інші учасники зборів на Даунінг-стріт говорили, що заходи були суто робочими. Хоча на столах було вино і закуски, в ході зборів дотримувалися заходів соціального дистанціювання.

Високопосадовець британського уряду Сью Грей підготувала власну доповідь про порушення політиками та співробітниками уряду правил локдауну.

У її звіті йшлося, що співробітники апарату прем'єр-міністра та уряду справді ігнорували ними ж запроваджені антиковідні обмеження. При цьому в її початковій доповіді не було жодних імен та подробиць.

У підсумкову версію доповіді авторка додала дев'ять фотографій, на яких прем'єр був зображений з келихом у руці. Раніше Джонсон заявив Палаті громад, що на Даунінг-стріт жодних антиковідних правил не порушувалося.