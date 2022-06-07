Знімальна група ВВС потрапила під російські обстріли на Донбасі

44 хвилин(и) тому

Жорстоке літо 2022 року на Донбасі запам'ятається запеклими боями між російською армією та українськими військовими.

Кореспондентка ВВС Орла Ґерін разом зі знімальною групою потрапила під вогонь росіян.

Українські солдати кажуть, що росіяни врахували досвід поразки під Києвом і тепер накривають Донбас артилерією. Утім припиняти спротив не збираються, адже, як сказав військовослужбовець Іван, Росія уже загарбала української території завбільшки з пів Італії.