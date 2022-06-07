Світовий банк попередив про стагфляцію на десятиліття через війну в Україні

14 хвилин(и) тому

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Світовий банк попереджає, що країнам по всьому світу загрожує рецесія, оскільки війна в Україні дуже шкодить їхнім економікам, які вже і так постраждали від пандемії Covid.

Менш розвиненим країнам Європи та Східної Азії загрожує "велика рецесія", йдеться у повідомленні.

Також зростає ризик високої інфляції та низького зростання - так званої "стагфляції", заявив президент Світового банку Девід Малпасс.

Рахунки за електроенергію та продукти зростають у світі.

"Війна в Україні, локдауни в Китаї, перебої в ланцюжках поставок і ризик стагфляції гальмують зростання. Багатьом країнам буде важко уникнути рецесії", - сказав Малпасс.

У звіті Світового банку про глобальні економічні перспективи за червень він попередив, що загроза стагфляції є значною.

"Сповільнене зростання, ймовірно, збережеться протягом десятиліття через слабкі інвестиції в більшості країн світу. Оскільки інфляція зараз досягає максимумів за кілька десятиліть у багатьох країнах, а пропозиція, як очікується, зростатиме повільно, існує ризик того, що інфляція залишиться вищою довше", - йдеться у звіті.

Світовий банк прогнозує, що серед країн Європи найбільш різкого падіння економічного виробництва у 2022 році зазнають Україна та Росія.

Водночас він попереджає, що наслідки війни та пандемії Covid будуть ширшими.

"Навіть якщо глобальної рецесії вдасться уникнути, наслідки стагфляції можуть тривати кілька років, якщо не буде значного збільшення пропозиції", - сказав Малпасс.

За прогнозами, між 2021 і 2024 роками глобальне зростання сповільниться на 2,7% - це більш ніж удвічі більше, ніж у період з 1976 по 1979 рік, коли світ востаннє стикався із стагфляцією.

У звіті попереджають, що підвищення відсоткових ставок, необхідне для контролю інфляції наприкінці 1970-х років, було настільки різким, що спричинило глобальну рецесію 1982 року та низку фінансових криз у країнах, що розвиваються.

Водночас у 1970-х роках долар був слабшим, а нафта відносно дорожчою.