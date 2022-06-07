"Глухий кут - не наш варіант": Зеленський розповів про переговори, мир і перемогу

28 хвилин(и) тому

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В інтерв'ю Financial Times президент Володимир Зеленський розповів про те, що він вважатиме перемогою у війні, на яких умовах можуть відбуватися переговори та укладатися мирні угоди з Росією.

Коментуючи запитання FT, що ситуація в Україні дедалі більше заходить у "глухий кут", коли жодна зі сторін не може просунутися для досягнення своїх цілей, Зеленський заявив, що "глухий кут - не наш варіант, ми не можемо жити в такому стані".

Він наголосив, що для України просування вперед і деокупація територій залежить від потужної зброї, а також від "політичної підтримки Заходу і від зрозумілої потужної санкційної політики", а "не лише від єдності нашого народу, влади та збройних сил".

"Можу констатувати, що в нас на деяких напрямках трохи уповільнений момент деокупації, і навпаки є загрози щодо наступу з боку РФ", - заявив президент.

Тимчасова та велика перемоги

Відповідаючи на запитання FT, що він вважатиме за перемогу, Володимир Зеленський заявив, що вважає цю війну в Україні "війною за незалежність і свободу".

"Незалежність в моєму розумінні та розумінні більшості громадян - це повернення наших територій, територіальна цілісність і наш непорушний суверенітет", - заявив президент Зеленський, додавши водночас, що "це буде велика перемога багатостраждального народу".

Разом із тим, за його словами, "повернення до кордонів, які ми контролювали до 24 лютого, це дуже серйозна тимчасова перемога".

За словами президента, перемогу треба здобувати передусім "на полі бою".

Водночас він наголосив, що для того, аби наступати, Україні потрібні додаткові ресурси, а не так, як зараз, коли в України "в 10 разів менше техніки і людей".

"Бажання у нас більше, а техніки менше - тому ми не можемо потужно просуватися вперед", - пояснив він.

Президент Зеленський також підкреслив, що "поки цього не буде, нам діяти складно".

"Будуть великі втрати. А люди для мене - це пріоритет", - заяви президент України.

Про саперів та "дивний" мир

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Коментуючи переговори про можливе завершення війни без участі України, Володимир Зеленський заявив, що "не може бути ніяких розмов за нашою спиною".

"Не може бути очікувань у тих чи інших лідерів деяких країн про те, що ми послабимо наші позиції. Що треба почекати, ми будемо економічно виснажені, інфраструктурно будемо виснажені, в нас буде дефіцит грошей, дефіцит палива, і тоді, як вони кажуть, Україна буде поступливою. Україна такою не буде. Ми вже втратили багато людей для того, щоб просто так віддавати наші території", - наголосив президент.

Він додав, що деякі іноземні лідери "діють як сапери", постійно перевіряючи реакцію України.

"Підтримуючи Україну, перевіряють, а що можна зробити, щоб трохи послабити санкції, щоб бізнес в тій чи іншій державі не страждав. І постійно, як сапери, намагаються проштовхнути ту чи іншу ініціативу", - пояснив він, висловивши здивування тим, що у такий спосіб намагаються досягти якогось результату:

"Як можна припинити вогонь на території України без позиції народу цієї держави і без позиції лідера цієї держави? Виглядає дуже дивно".

Президент Зеленський також заявив, що у нього є "мільйон запитань" до тих, хто просуває ідеї припинення вогню та переговорів із Росією.

"Вогонь припинимо. На яких умовах? З якої сторони? В мене мільйон питань. Хто буде гарантувати, що Росія виконуватиме те, що вона пообіцяла? У мене відповідей на сьогодні - нуль.

Я поки що не бачу такої конфігурації, яка зможе змусити Росію зупинити цю війну. Я не бачу, чому вони повинні її зупиняти", - заявив президент.

Він зауважив, що поступове запровадження Заходом санкцій проти Росії призвело до того, що вони спрацювали не так потужно, як могли б.

"Будемо говорити відверто, санкції ... не настільки сьогодні вплинули на Росію поки що. Тому що не в повному обсязі, тому що ми "розтягуємо це задоволення". А треба чітко: ембарго - так ембарго, на нафту - так не бійтеся, на газ - розуміємо, що будуть складнощі, але вводьте одразу, - заявив президент і додав. - В іншому разі час гратиме на руку військово-політичному керівництву Росії. Вони будуть знаходити, через кого і як обходити санкції. І вже в них є у цьому позитивні результати".