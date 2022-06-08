Війна у небі України. Що може протиповітряна оборона ЗСУ

1 година тому

Росія сподівалася на повне панування у повітрі України, але прорахувалася. Понад 100 днів ЗСУ змушують російську авіацію зважати на небезпеку враження засобами протиповітряної оборони.

Українські сили ППО протидіють і ракетним ударам, хоча ситуація дуже складна через те, що російська армія має великі запаси зброї.

Кореспондент BBC News Україна Альбій Шудря і його співрозмовник військовий оглядач Тарас Чмут поспілкувалися про проблеми захисту від російських ударів з повітря та зміцнення підрозділів української ППО новими видами озброєння.