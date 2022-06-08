Ціни на нафту злетіли. Що буде далі та яка роль Росії

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія виробляє понад 10 мільйонів барелів нафти на день

Найбільші світові експортери нафти погодилися трохи збільшити видобуток, щоб допомогти уповільнити зростання цін.

Проте члени групи виробників нафти ОПЕК+, до якої входить і Росія, не планують нарощувати видобуток до рівня, якого вимагають країни-імпортери нафти.

Що таке ОПЕК+?

ОПЕК+ - це група з 23 країн-експортерів нафти, яка щомісяця збирається у Відні, щоб вирішити, скільки сирої нафти продавати на світовому ринку.

Основу цієї групи складають 13 членів ОПЕК, які переважно є країнами Близького Сходу та Африки. ОПЕК створена в 1960 році як картель для фіксації поставок нафти та її ціни.

Сьогодні країни ОПЕК виробляють близько 30% світової сирої нафти, приблизно 28 мільйонів барелів на день. Саудівська Аравія є найбільшим виробником нафти в ОПЕК, видобуваючи понад 10 мільйонів барелів на добу.

У 2016 році, коли ціни на нафту були особливо низькими, ОПЕК об'єднала зусилля з 10 виробниками нафти, які не входять до ОПЕК, щоб створити ОПЕК+.

До цих нових членів увійшла Росія, яка також виробляє понад 10 мільйонів барелів на добу.

Разом ці країни виробляють близько 40% усієї світової сирої нафти.

"ОПЕК+ адаптує попит і пропозицію, щоб збалансувати ринок, — каже Кейт Дуріан з Інституту енергетики. - Вони тримають високі ціни, знижуючи пропозицію, коли попит на нафту падає".

ОПЕК+ також могла б знизити ціни, даючи більше нафти на ринок, чого хочуть великі імпортери, такі як США та Британія.

Чому ціни на нафту такі високі?

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Навесні 2020 року, коли Covid поширився по всьому світу, а країни почали запроваджувати локдауни, ціна сирої нафти впала через брак покупців.

"Виробники платили за те, щоб позбутися нафти, тому що у них не вистачало місця, щоб її зберігати", - каже Дуріан.

Після цього члени ОПЕК+ погодилися скоротити видобуток на 10 млн барелів на день, щоб допомогти підвищити ціну.

У червні 2021 року, коли попит на нафту почав відновлюватися, ОПЕК+ почала поступово збільшувати пропозицію, надаючи на світові ринки додаткові 400 тисяч барелів на день. У липні та серпні організація поставить додатково 600 тис. барелів.

Однак вона все ще постачає приблизно на 2,5 мільйони барелів на добу менше, ніж навесні 2020 року.

Коли Росія вторглася в Україну, ціна нафти зросла до понад 100 доларів за барель через паніку на ринках. Це спричинило значне подорожчання бензину на заправках.

"Коли в травні 2020 року ОПЕК+ скоротила поставки на 10 мільйонів барелів на добу, це було занадто багато", - говорить Девід Файф, головний економіст Argus Media.

"Зараз вони збільшують пропозицію повільними темпами, не враховуючи наслідків російсько-української кризи", - додає він.

Чому ОПЕК+ не збільшить видобуток нафти?

Президент США Джо Байден неодноразово безуспішно звертався до Саудівської Аравії з проханням збільшити видобуток нафти.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також попросив Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати збільшити виробництво. Йому теж відмовили.

Автор фото, Gertty Images Підпис до фото, Борис Джонстон не зміг переконати Саудівську Аравію та інші країни збільшити видобуток нафти

"У Саудівської Аравії та ОАЕ є вільні потужності, але вони відмовляються нарощувати виробництво самостійно, - каже Кейт Дуріан. - Вони не хочуть, щоб їм диктував це Захід".

"Вони кажуть, що розрив між попитом і пропозицією скорочується, і що сьогоднішні високі ціни просто відображають паніку з боку покупців нафти", - додає вона.

Інші країни ОПЕК+ намагаються збільшити видобуток.

"Такі виробники, як Нігерія та Ангола, протягом останнього року занижували свої квоти на видобуток на мільйон барелів на день", - каже Девід Файф.

"Під час пандемії інвестиції впали, а нафтові установки в деяких випадках не обслуговувалися належним чином. Тепер вони виявляють, що насправді не можуть забезпечити збільшення виробництва в повному обсязі", - пояснює він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський президент і генеральний секретар ОПЕК

Чого хоче Росія?

ОПЕК+ також має поважати бажання Росії, оскільки вона є одним із двох найбільших партнерів в альянсі.

"Росіяни задоволені цінами на такому рівні, - каже Керол Нахле, генеральна директорка Crystol Energy. - Вони нічого не виграють, якщо ціни знизяться".

"ОПЕК хоче зберегти хороші відносини з Росією, тому вони, швидше за все, продовжать угоду, яку всі вони уклали минулого року. Це означає, що поставки нафти будуть збільшуватися дуже поступово з цього моменту до вересня", - додає вона.