Зустріч Лаврова і Чавушоглу у Туречині. Що говорили про зерно і які перспективи

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сергій Лавров та Мевлют Чавушоглу зустрілися в Анкарі

Міністри закордонних справ Росії та Туреччини Сергій Лавров та Мевлют Чавушоглу зустрілися в Анкарі, щоб обговорити можливість вивозу української пшениці з портів.

Для вивезення зерна потрібне розмінування українських портів. Київ вимагає гарантій, що російська армія не скористається цим у військових цілях.

Міжнародні організації та західні країни вважають реальною загрозу голоду у деяких регіонах світу через кризу з постачанням українського зерна. Україна звинувачує Росію у спробах вкрасти його.

Водночас російський президент минулого тижня заявив, що проблем із вивезенням зерна з України "не існує".

Тема зерна стала головною на переговорах Сергія Лаврова та Мевлюта Чавушоглу. Друга тема - спроба відновити російсько-українські переговори, що зупинилися після зустрічі у Стамбулі наприкінці березня.

Що сказав Лавров

Російський міністр заявив, що російські та турецькі військові обговорюють деталі розмінування портів України для вивезення зерна. Він стверджує, що українська влада, зокрема президент Володимир Зеленський "публічно відкидала свою готовність розмінувати ці територіальні води, щоб розпочати цей процес".

Тепер, додав він, Україна готова або розмінувати, або забезпечити прохід через мінні поля.

Автор фото, Reuters

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Президент Володимир Зеленський два дні тому заявив, що найкращою гарантією розблокування українських портів для вивезення зерна стало б розміщення протикорабельних систем на узбережжі країни.

"Ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібний коридор безпеки", - сказав президент України.

Своєю чергою Росія запевняє, що не користуватиметься розмінуванням портів у військових цілях.

"Коли і якщо Україна піде на розмінування і дозволить виведення кораблів, ми не користуватимемося цією операцією в інтересах спеціальної військової операції, що проводиться. Це гарантії президента Росії, ми готові оформити їх", - заявив після закінчення переговорів очільник російського МЗС.

Також Росія разом з Туреччиною готова забезпечувати безпеку суден, які покидають українські порти та йдуть до проток, додав Лавров.

Водночас Росія скептично ставиться до участі ООН у переговорному процесі, називаючи її символічною.

Один із журналістів запитав Лаврова: "Що із вкраденого в Україні, крім зерна, Росії ще вдалося продати?"

А відповідь вийшла досить грубою: "Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно - позбавити схід України від тиску неонацистського режиму. А зерно може вільно транспортуватися до пунктів призначення".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лавров запевняє, що Росія не скористається розмінуванням українських портів для війни

У середу окупаційна влада Запорізької області заявила, що почала постачати зерно через Крим "у напрямку Близького Сходу", повідомляв "Интерфакс". Перший поїзд із зерном із Мелітополя вже прибув, передає ТАСС із посиланням на владу анексованого Криму.

Що ж до війни, то російський міністр повторив ритуальну фразу, що "операція розгортається за планом" і "досягає поставлених завдань" .

Що сказав Чавушоглу

Турецький міністр повідомив менше новин, ніж Лавров.

По-перше, переговори були продуктивними, а по-друге, Туреччина вважає прийнятним план ООН щодо "зернового коридору" у Чорному морі.

"Йдеться про механізм, який може бути створений між ООН, Росією, Україною та Туреччиною і передбачає огляд кораблів. Туреччина вважає цей план реальним та життєздатним. Проте для цього насамперед потрібне схвалення Росії та України", - заявив Мевлют Чавушоглу.

"Ми, своєю чергою, заявили, що готові організувати в Стамбулі зустріч для обговорення деталей механізму, запропонованого ООН", - додав він.

Вимоги Кремля скасувати санкції в обмін на розблокування експорту українського зерна, яке Захід називає шантажем та зерновою війною, Анкара вважає виправданими.

"Туреччина вважає цілком законними та виправданими вимоги російської сторони щодо усунення перешкод на шляху експорту товарів з Росії в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшника та олії з України", - цитує Чавушоглу агентство "Анадолу".

Щодо можливого поновлення російсько-українських переговорів Чавушоглу висловився обережно: мовляв, є позитивні сигнали.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Туреччина вважає цілком законними та виправданими вимоги російської сторони, каже Чавушоглу (праворуч)

Українська сторона після переговорів Лаврова та Чавушоглу заявила, що слова Росії порожні.

"Україна чітко висловила свою позицію щодо морських портів: для захисту берегової лінії потрібна військова техніка, а для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі — місія ВМС", - написав у твітері речник українського МЗС.

Він додав, що не можна дозволити Росії використовувати зернові коридори для нападу на південь України.

Україна разом із партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування морського експорту і першочергово вимагає від Росії відвести свої сили в акваторії навколо України та надати гарантії ненападу.

Що кажуть експерти

Керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко переконаний, що основною темою перемовин в Анкарі було зовсім не українське зерно, а турецька "спеціальна військова операція" в Сирії і російська "спеціальна військова операція" в Україні.

"Росія не збирається і не збиралася щось "розблоковувати". Головна мета РФ - видавити Україну зі світових ринків зерна і замістити українське зерно російським. Бажано при цьому наголосити, що це Україна в усьому винна. А ще зняти з РФ санкції", - написав Клименко у фейсбуці.

Експерт переконаний, що не існує жодних варіантів для розблокування портів, крім припинення війни. "І цей варіант неможливий до нашої перемоги", - додає Клименко.

"Туреччина вже зараз активно скуповує через окупований Крим не тільки крадене кримське, але й крадене херсонське та запорізьке зерно", - пише фахівець і додає, що потрібно швидко розвивати інфраструктуру зберігання зерна та його експорту суходолом.

А виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зауважив, що Україну не покликали на переговори, але без неї це питання вирішуватися не може.

Він нагадав прогноз ООН, що через блокування українських портів голодувати цього року може 1,7 млрд людей у світі.

Автор фото, ВВС

Водночас в Україні на сьогодні немає дефіциту по жодному виду продовольства.

"Україна в стані повністю себе забезпечити. Але Україна і дбає про весь світ. І якщо урожай не вивезти, то у вересні-жовтні в Україні накопичиться 70 млн тон зернових. Тому що Україна посіяла врожай і забере його на неокупованих територіях. І цього врожаю буде достатньо, щоб нагодувати ті країни, куди ми традиційно експортуємо своє зерно", - сказав Пендзин в коментарі ВВС News Україна.

Він нагадав, що світові ринки аграрної продукції тісно пов'язані.

"Якщо на одному ринку виникає дефіцит, то на іншому підіймається ціна. На цей час Україна своєю аграрною продукцією годує 400 млн людей на півночі Африки, Близькому Сході, Південно-східній Азії та Китаю. Наприклад, в Єгипті доля українського зерна 30-35%", - каже експерт.

Що каже світ

ООН попереджає про загрозу продовольчої кризи у світі через дефіцит зерна. Генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш заявляв, що на частку України та Росії припадає близько 30% світового виробництва пшениці та ячменю та понад половина - соняшникової олії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель говорив, що потрібно домовитися з Росією щодо вивезення з України близько 20 млн тонн пшениці.

Президент України Зеленський повідомив, що Україна домовляється з ООН про вивезення зерна, у тому числі залізницею через країни ЄС, але йдеться про невеликі об'єми.

"Інший шлях - це порти, він найголовніший, пріоритетний. Ми можемо вивезти щомісяця 10 млн тонн. Якщо зараз у нас 22-25 млн тонн заблоковані, то восени у нас може бути вже 75 млн", - сказав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна захищає своє узбережжя за допомогою мін

Росія не бачить у цій кризі "всесвітньої катастрофи" і твердить, що частка зерна, заблокованого в українських портах, нібито становить менш як 1% від світового виробництва пшениці та інших злакових.

Україна забезпечує 42% соняшникової олії, що продається на світовому ринку, 16% кукурудзи та 9% пшениці.