"Але до нас прийшов "рyсский мир". Як з'явилось фото, що підкорило мережу

1 година тому

Автор фото, Getty Images

16-річна Валерія у гарній червоній сукні сфотографувалася на тлі того, що залишилося від її школи у Харкові.

Її тітка Ганна Єпішева виклала у фейсбуку фото, пояснивши, що Валерія та її подруги "вибирали сукні й раділи, що всі будуть дуже гарні в день випускного".

"Потім прийшли росіяни. Її школа була цілеспрямована вражена та знищена 27 лютого 2022 року. Сьогодні вона повернулася до того, що залишилося від її школи та планів на випускний".

І додала слова самої Валерії:

"…мені 16 років… навчалася в школі 134 у Харкові… було дуже багато друзів зі школи, ми були як одна велика сім'я… З дівчатами ми вибирали сукні та раділи, що всі будуть дуже красиві в день випускного. Але до нас прийшов "рyсский мир" та зруйнував всі наші плани, про яки ми так мріяли!"

Валерія каже, що не сподівалась, що її фото побачать у всьому світі.

"Це було не про мене. Ми радше хотіли привернути увагу до ситуації в країні", — розповіла Валерія BBC World News.

Автор фото, ВВС

"Ми пишаємося нашими героями та нашими збройними силами. Ми віримо, що переможемо, тому що добро завжди перемагає зло", - додала вона.

Валерія також розповіла, що в Харкові досі дуже страшно.

"Минулої ночі було дуже гучно. У Харкові дуже страшно з першого дня і дуже небезпечно і страшно щодня", - каже вона.

За словами дівчини, половина її однокласників виїхали за кордон, а багато цивільних жили у бомбосховищах.

"Але зараз поступово починає повертатися нормальне життя", - каже вона.

Ідея відзначити випускний у школі належить її однокласникам, і їм у цьому допомогли українські військові.

Автор фото, Getty Images

5 червня 10 випускників школи №134 у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї школи.

"Щодо моєї фотографії, я хотіла показати контраст між моєю школою і мною. Вона описує ситуацію в країні", - пояснює дівчина.

Автор фото, Getty Images

За даними Міністерства освіти і науки України, станом на 2 червня 2022 року в результаті агресії Росії в Україні пошкоджено 1756 навчальних закладів, а 182 - повністю зруйновано.

Тим не менше, нещодавно Міністерство освіти повідомило, що навчальний рік з 1 вересня у школах, університетах та закладах професійно-технічної освіти в Україні розпочнеться у режимі офлайн.

Як відбуватиметься процес навчання у закладах, що перебувають у зоні бойових дій чи біля лінії фронту, залежить від ситуації з безпекою у країні.