Єлизаветі ІІ до рекорду лишилося 2 роки. Довше за неї правив лише один монарх в історії

Лорен Тернер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Королева Британії Єлизавета ІІ посіла друге місце за тривалістю правління серед усіх монархів в історії.

Станом на понеділок вона перебуває на троні 70 років і 127 днів, поступаючись лише Людовику XIV, який став королем Франції у віці чотирьох років.

У понеділок вона випередила короля Таїланду Пуміпона Адульядета, який помер у 2016 році.

Минулими вихідними у Британії відзначили платиновий ювілей правління 96-річної королеви.

6 лютого офіційно виповнилося 70 років її перебування на троні, а святкування вирішили провести у червні, коли погода сприяє проведенню заходів просто неба.

Якщо королева все ще буде правити в травні 2024 року, вона отримає титул монарха, який правив суверенною державою найдовше в історії.

Правління Людовика XIV тривало 72 роки і 110 днів з 1643 по 1715 рік. Але особисто він почав правити лише у віці 20 років, у 1661 році.

Королева стала монархом у віці 25 років після смерті свого батька вранці 6 лютого 1952 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Святкування платинового ювілею правління королеви

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У вересні 2015 року вона стала британським монархом, який правив найдовше, - перевершивши правління своєї прапрабабусі королеви Вікторії.

Тоді вона сказала, що це не був титул, якого вона коли-небудь прагнула. Того дня вона також стала жінкою-монархом, яка правила найдовше у світовій історії.

Серед інших її рекордів - найстарша правляча королева і найстарший британський монарх.

Королева, яка має проблеми з пересуванням, останнім часом бере на себе менше офіційних обов'язків, а члени її сім'ї - зокрема герцог та герцогиня Кембриджські, а також принц Чарльз і Камілла - відіграють більш помітну роль.

Єлизавета порадувала багатьох своїх шанувальників, коли з'явилась на балконі Букінгемського палацу під час ювілейних вихідних, і наразі невідомо, коли вона з'явиться на публіці наступного разу. Це може статися цього тижня на перегонах Royal Ascot, улюбленому заході королеви, яка любить коней. Торішні перегони вона пропустила.

Наприкінці ювілейних вихідних в листі подяки британцям вона зазначила, що глибоко зворушена кількістю людей, які святкували разом з нею.

Вона була відсутня на деяких заходах, але сказала, що її серце було разом з усіма, і додала: "Я як і раніше віддана служінню вам мірою моїх можливостей, за підтримки моєї родини".