У війні гине 100 - 200 українських військових щодня - Офіс президента

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Церемонія прощання з загиблими військовими Андрієм Вертієвим та Сергієм Євтушенком у Львові, 25 травня

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня. Це найбільші цифри, які були оприлюднені за час війни.

У розмові з програмою Newshour BBC World Service Михайло Подоляк повідомив, що однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

Подоляк сказав, що Україні потрібні сотні, а не жменька найпотужніших артилерійських систем, які може надати Захід.

Він каже BBC, що Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю Росії та звільнити окуповану територію.

Подоляк додає, що "поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни".

Ані Росія, ані Україна не оприлюднюють свої загальні втрати під час війни.

1 червня президент Зеленський заявив, що на полі бою щодня гинуть 60-100 українських військових, а 500 отримують поранення.

Росія востаннє називала свої втрати 25 березня 2022 року - 1351 вбитих військовослужбовців, 3825 поранених. Натомість в Генштабі ЗСУ станом на 9 червня вважають, що Росія вже втратила на війні приблизно 31 700 військових.

Україна востаннє повідомляла загальні втрати 16 квітня. Тоді президент Володимир Зеленський повідомив CNN, що за час війни Росії проти України загинули від 2500 до 3000 українських військових, ще близько 10 000 - поранені.

Щодо поранених, то президент також додав: "Важко сказати, скільки з них виживе".

1 червня президент Зеленський заявив, що на полі бою щодня гинуть 60-100 українських військових, а 500 отримують поранення.