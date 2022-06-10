Тімоті Снайдер: "Перемога України над Росією не буде сюрпризом"

52 хвилин(и) тому

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Думка про те, що Росія не може програти війну, тому що вона - ядерна держава, абсолютно безпідставна, - пояснює у довгому треді у твіттері відомий американський історик, фахівець із новітньої історії Східної Європи Тімоті Снайдер.

"Говорячи про російсько-українську війну, деякі коментатори починають з аргументу, що ядерна держава не може програти війну. Це повна нісенітниця, і небезпечна нісенітниця!" - наполягає Снайдер.

Далі історик нагадує, що:

США програли війну у В'єтнамі,

СРСР програв війну в Афганістані.

Епоха Холодної війни взагалі була одночасно і епохою деколонізації, і колоніальні держави, у тому числі ядерні, програвали війни антиколоніальним рухам та новим державам.

"Росія ж веде колоніальну війну", - зауважує Снайдер.

Він нагадує, що в останні десятиліття найчастіше менша держава перемагала більшу на полі бою.

"Ядерні держави насправді програють війни. Великі країни часто програють. І імперські держави будуть принижені. З погляду історії, перемога України над Росією не буде сюрпризом", - пише історик.

"Якщо ж Україна програє цю війну, то не тому, що неминуче мала програти. Українці роблять, що можуть, і історія показує, що у них є шанс", - додає Тімоті Снайдер.

Він вважає, що нерозуміння новітньої історії ускладнює перемогу України.

"Коли ми робимо неправильні уроки з минулого, ми даємо собі виправдання для бездіяльності в сьогоденні", - наполягає історик.

"Якщо ж Україна програє цю війну, це може бути пов'язано з тим, що інші використовували погані історичні приклади, щоб знайти собі виправдання для марнування часу зараз протягом тижнів, які визначать наступні десятиліття", - резюмував Снайдер.

Тімоті Снайдер - відомий американський історик, професор історії кафедри Ричарда Левіна Єльського університету.

Він є автором кількох наукових праць, присвячених історії Східної Європи, націоналізму та тоталітаризму, зокрема, книги "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним".