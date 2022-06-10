Брітні Спірс вийшла заміж - попри спробу колишнього чоловіка зірвати весілля

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брітні Спірс та Сем Асгарі у 2019 році

За сім місяців після того, як американський суд скасував опіку над Брітні Спірс, співачка вийшла заміж за Сема Асгарі.

Церемонія відбулася у Каліфорнії у четвер.

Однак одруження мало не зірвалося: колишній чоловік Спірс Джейсон Александер спробував проникнути на церемонію та транслював те, що там відбувалося, через інстаграм.

Департамент шерифа округу Вентура повідомив, що правоохоронцям довелося застосувати силу.

Александеру висунули звинувачення у чотирьох дрібних правопорушеннях: проникнення на приватну територію, завдання побоїв та вандалізм, оскільки під час бійки з охороною колишній коханий Брітні розбив якийсь предмет.

Шлюб Александера і Спірс у 2004 році став одним з найкоротших в історії шоубізнесу: він був анульований за 55 годин після укладання.

На відео видно, як Александер блукає будинком у пошуках колишньої дружини, а потім заходить в намет, де готували величезний букет троянд.

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Він стверджував, що Спірс запросила його: "Вона моя перша дружина, моя єдина дружина".

В результаті церемонія трохи затрималася, але відбулася за планом. Серед гостей, як повідомляли, були Мадонна, Періс Хілтон та Дрю Беррімор. Донателла Версаче розробила весільну сукню, хоча фото її не публікували.

Батька, матір та сестру співачки, як повідомляють, на весілля не запросили: стосунки між ними зіпсувалися під час справи про опікунство над Спірс.

У листопаді 2021 року 40-річна Спірс нарешті позбулася 13-річної опіки з боку її батька Джеймі, який всі ці роки на законних підставах контролював багато аспектів життя співачки.

Під час судових слухань вона заявила, що через це, зокрема, вона не може вийти заміж і народити дитину.

Джеймі Спірс стверджував, що опікунство було необхідним для психічного здоров'я його дочки, але погодився, що їй час "повернути контроль над своїм життям".

У квітні цього року вона оголосила, що завагітніла, але згодом повідомила, що у неї стався викидень.

Спірс познайомилася з 28-річним фітнес-інструктором Асгарі у 2016 році на зйомках кліпу на пісню Slumber Party.

В інтерв'ю Перській службі ВВС в березні Асгарі сказав, що шлюб і народження дитини мали відбутися ще три роки тому.

Пара заручилася у вересні минулого року, за два місяці до закінчення опікунства.

Шлюб з Асгарі - вже третій для Брітні Спірс. Після Александера вона була одружена з Кевіном Федерлайном з 2004 до 2007 року. Від цього шлюбу у неї двоє дітей, Шон та Джейден Федерлайн.