У Маріуполі можуть бути десятки випадків холери - мер Бойченко

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті почався спалах інфекційних захворювань.

"Холера, дизентерія та інші інфекційні захворювання вже є у місті, але вони (окупаційна влада - Ред.) це приховують. Місто зачинили на карантин. Звідти нікого не випускають і не впускають", - розповів мер в інтерв'ю ВВС News Україна.

За оцінками мера, зараз у місті можуть бути десятки хворих, ця кількість зростатиме стрімко.

"Це інфекція, вона дуже швидко розповсюджуються. І немає жодних умов, щоб це стримати. Немає лікарів, інфекційних лікарень. Вони зруйнували нашу інфекційну лікарню з усім обладнанням, вбили лікарів", - зазначив мер.

Ця інфекційна війна може забрати тисячі життів, вважає Бойченко.

При цьому, за його словами, конкретних фактів, що хтось лежить з холерою у лікарні, немає, бо до лікарні, немає доступу. Однак Вадим Бойченко вважає, що є всі ознаки того, що у Маріуполі почався спалах холери.

Серед них, зокрема, є те, що у місті багато вбитих, тіла яких не прибирають, багато стихійних поховань, спека, зливи.

"Йдуть зливи, які руйнують стихійні поховання. Ці поховання мешканці Маріуполя робили впродовж всієї війни - ховали людей у дворах, парках, скверах, на пагорбах. До цього додається непрацююча система водопостачання і, що найважливіше, водовідведення. І все це формує таку суміш, яка рухається у бік річок, криниць, а звідти люди беруть воду", - розповів Бойченко.

Автор фото, Reuters

Він каже, що вода у криницях у місті отруєна, а привезеної не вистачає. Люди стоять у чергах по воду по кілька днів.

"Тому вони зачинили місто. Нікого туди не пускають і не випускають. Ми отримали ліки для Маріуполя, але їх треба довезти. Потрібно організовувати гуманітарні коридори і доправляти до Маріуполя медикаменти", - зазначив мер.

За його словами, розробляються заходи, щоб ця хвороба не потрапила далі, в інші регіони України.

"Створені санітарні пункти пропуску у бік Запоріжжя. Ті люди, які будуть їхати з Маріуполя у бік підконтрольних територій, проходитимуть тестування на ознаки холери. Ці тести отримали від міжнародних партнерів".

Раніше ВООЗ застерігала, що в Маріуполі через антисанітарні умови може бути спалах холери.

Що таке холера?

Холера - гостра інфекція, що виникає при потраплянні в організм заражених харчових продуктів чи води. При відсутності лікування протягом декількох годин може призвести до смерті. У світі щорічно фіксується від 1,3 до 4 млн випадків на холери та 21 000 - 143 000 випадків смерті від неї.

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджували про ризик спалаху холери у Маріуполі, але, станом на 7 червня, заявляла, що таких випадків у місті немає.

Раніше з'являлась інформація про випадки холери у російських містах, але російська влада це заперечувала.

Інформацію про спалахи холери у Маріуполі окупаційна влада не коментує. Міноборони РФ заявляли, що у лабораторіях Маріуполя збирали збудники холери. Ці заяви не були нічим підтверджені.

ВВС не може оперативно перевірити заяви сторін в умовах війни.

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