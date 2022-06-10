Мавпяча віспа вже у Польщі. Що це за хвороба і які симптоми

46 хвилин(и) тому

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У Польщі підтвердили перший випадок інфікування мавпячою віспою. Про це заявив міністр здоров'я Польщі Адам Нідзельський.

"У нас було близько 10 підозр захворювання мавпячою віспою, зразки досліджуються. 10 червня - день, коли у нас перший випадок", - цитують міністра польські ЗМІ.

Речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич також повідомив, що пацієнт перебуває на ізоляції в лікарні, з ним провели епідеміологічне опитування.

У відомстві не повідомляють деталі про пацієнта та місце його госпіталізації.

Перші випадки мавпячої віспи у світі стали фіксувати у травні. Відомо про кілька десятків випадків хвороби у США, Канаді, Австралії, а у Європі - у Великій Британії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Бельгії, Франції, Нідерландах, Італії та Швеції.

Експерти ВООЗ попередили, що влітку можливе зростання захворюваності на мавпячу віспу у країнах Європи. Поширення вірусу може прискоритися через скупчення людей.

За останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в Європі зареєстровано щонайменше 4,8 млн біженців з України. Найбільше українських біженців у Польщі - 1,15 мільйона людей.

Що це за хвороба?

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Мавпяча віспа найчастіше зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки. За межі цього регіону її збудник найчастіше потрапляє з людьми і тваринами, які там побували.

Досі мавпячу віспу вважали досить рідкісною вірусною інфекцією: хвороба зазвичай протікає порівняно м'яко, і більшість хворих одужують протягом кількох тижнів.

Мавпяча віспа передається через тісний контакт з інфікованою людиною. Вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи або через очі, ніс чи рот.

Раніше її вважали інфекцією, яка не передається статевим шляхом, але вона може передаватися при прямому контакті під час сексу.

Вірус мавпячої віспи можна також підхопити від інфікованих тварин, як-от мавпи, щура та білки, або через заражені вірусом предмети - постільну білизну та одяг.

У багатьох випадках вірус протікає у легкій формі, іноді нагадує вітряну віспу і проходить самостійно протягом кількох тижнів.

Дослідження показують, що вакцина проти звичайної віспи Imvanex приблизно на 85% ефективна проти мавпячої віспи, оскільки ці два віруси дуже схожі.

Які симптоми?

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Початкові симптоми включають лихоманку, головний біль, набряки, біль у спині та у м'язах.

Після зниження температури може з'явитися висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, найчастіше на долоні та стопи.

Висип, який може дуже боліти та свербіти, змінюється та проходить різні стадії, після чого утворюється струп, який пізніше відпадає. Ураження можуть залишити рубці.

Інфекція зазвичай зникає сама і триває від 14 до 21 дня.