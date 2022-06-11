Чи ігнорував Зеленський попередження про напад Росії: в ОП відповіли на заяву Байдена

1 година тому

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готувалася до нападу Росії, але масштаб агресії неможливо було передбачити. Так він відреагував на заяву президента США Джо Байдена про те, що Володимир Зеленський ігнорував попередження про можливий напад напередодні 24 лютого.

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані, щоб підтвердити, що він (Путін. - Ред.) прямував за кордон. Сумнівів не було. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато людей", - заявив Байден на політичному заході в Лос-Анджелесі у п'ятницю, повідомляє Bloomberg.

За словами президента США, інформація про повномасштабний напад дійсно могла здатися перебільшеною. "Я розумію, чому вони не хотіли цього чути", - додав Байден.

На його думку, Путін хоче знищити ідентичність, культуру українців та загалом українську націю.

Як коментують заяву Байдена в Офісі президента

"Безумовно, це не зовсім так. Те, що Росія розробляє різні сценарії експансії, ми чудово розуміли. У Володимира Зеленського на столі постійно перебувала відповідна аналітика, яка базувалася на якісних розвідувальних даних. Президент також уважно реагував на всі слова та попередження наших партнерів. Питання завжди було лише у тому, яким саме буде масштаб вторгнення?" - відзначає Михайло Подоляк.

За його словами, Україна готувалася до агресії, але навіть партнерів України шокував її масштаб.

"Поза сумнівом, обсяг вторгнення, який ми побачили 24 лютого, шокував багато країн, включаючи наших партнерів", - наголошує Подоляк.

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За його словами, перед 24 лютого в українській армії встигли провести розподіл складів боєприпасів і зброї, потім була "блискавична реакція" на багаторівневе вторгнення, розбудова оборонних можливостей, ефективне введення в перший тиждень дистанційних ударів, які, на думку Подоляка, різко зламали первинні російські плани.

"Обсяг вторгнення, інтенсивність обстрілів всієї території нашої країни, справді не можна було передбачити. І якщо виходити з підсумкового російського сценарію - атака крилатими ракетами переважної більшості наших регіонів - тоді евакуації підлягала б вся країна. Вважаю, що це просто неможливо навіть обговорювати", - наголосив Подоляк.

На його думку, в країні вдалося перебудувати державне управління на військові рейки та "блискавично" вийти з шоку.

"Мені здається, що безглуздо в чомусь звинувачувати країну, яка понад 100 днів ефективно бореться у повноцінній війні проти набагато ресурснішого опонента, якщо ключові країни не зуміли превентивно зупинити мілітаристські апетити РФ, чудово їх знаючи…", - підсумував Подоляк.

Раніше вдень Подоляк також прокоментував цю тему у твітер:

"Якщо Україна "не готувалася" до війни, чому перші удари Росії прийшлися на макети, всі боєприпаси були розосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях?".

Він також нагадав, що взимку частина коментаторів у західних ЗМІ давали прогнози, що Україна у війні з Росією протримається кілька днів.

"Якби ми почали отримувати важку зброю в січні, ситуація могла б бути іншою", - зазначив він.

Нині з новою силою загострилися дискусії щодо того, чи була Україна готовою до вторгнення Росії, яке кілька місяців поспіль анонсували західні розвідки.