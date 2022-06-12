Ракетний удар по Тернопільщині. Що відомо про жертви та руйнування

1 година тому

Внаслідок ракетного обстрілу Чорткова на Тернопільщині є багато руйнувань цивільних та військових об'єктів, щонайменше 22 людини поранені.

"На щастя жертв немає", - написав голова обласної ОВА Володимир Труш зранку неділі. Проте на пресконференції припустив, що не виключає, що загиблих ще можуть знайти.

Станом на зараз, за словами голови ОВА, довкола зруйнованих будинків провели опитування, яке дозволяє припускати, що ніхто не зник безвісті, тож є надія, що і після розбору завалів жертв не виявлять.

За даними влади, серед 22 поранених є 12-річна дівчинка, яка має серйозні ушкодження.

"Дитина має пошкодження, накладені шви", - заявив керівник області.

Автор фото, Костел святого Станіслава Підпис до фото, Найвідоміша пам'ятка Чорткова - костел святого Станіслава. За попередніми даними, костел не постраждав

В результаті ракетного обстрілу частково зруйнований один військовий об'єкт та чотири п'ятиповерхові житлові будинки, повідомив голова Тернопільської ОВА на брифінгу.

Також є багато ушкоджених цивільних будинків, мешканцям яких влада обіцяє компенсацію.

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За його словами Труша, під час ракетного обстрілу, який стався о 21:46 в суботу, "було чотири прильоти". За попередніми даними, усі ракети вилетіли з боку Чорного моря.

Одна із ракет влучила у газову трубу, внаслідок чого стався витік газу. Виникла пожежа, яка була ліквідована. Зараз у Чорткові вимкнене постачання газу, але газовики обіцяють відновити постачання газу до кінця неділі.

Володимир Труш також повідомив, що рятувальники "усю ніч надавали допомогу постраждалим".

"Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян", - написав голова Тернопільської ОВА у телеграм.

Представники влади Тернопільщини також закликали "не фотографувати місце події, оскільки поруч є військові об'єкти".

"На об'єкті, по якому було нанесено удар, ніякої зброї не було", - повдіомив також очільник місцевої поліції.

Ввечері суботи, 11 червня, про вибух та руйнування під час повітряної тривоги повідомили мер міста Чортків на Тернопільщині та керівник області.

Мер міста Володимир Шматько написав у фейсбук, що місто Чортків і село Біла відключені від природного газу. Він також закликав бути в підвалах через загрозу вибухів.

Володимир Труш також повідомив, що у місті Чортків місцева влада відключила газ на час робіт "з наслідками вибуху".

Раніше він написав, щоб жителі Тернопільщини залишались в укриттях і не знімали наслідки вибухів під час тривоги і російських ударів.