Ракетний удар по Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині. Що відомо про руйнування

1 година тому

Автор фото, Карта тривог

14 червня Росія запустила ракети по Західній Україні, вибухи пролунали щонайменше у Тернопільській та Львівській областях. Одну ракету збили над Хмельниччиною.

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Львівщина

На Львівщині у Золочеві від обстрілу постраждали четверо людей, серед яких одна дитина.

Повітряну оголосили по всій території України, а через деякий час керівник Львівщини Максим Козицький написав про роботу ППО над областю.

Автор фото, Козицький Підпис до фото, Постраждала цегельня

Мер Львова також повідомив про вибухи в області. В мережі почали з'являтись фото об'єктів, які димляться після обстрілів.

"Над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об'єкт цивільної інфраструктури", - згодом повідомив Козицький.

Згодом він повідомив про поранених.

"Уламки ракети впали на цегельню. Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості", - заявив керівник області.

Він додав, що запускали ракету з південно-східного напрямку.

Тернопільщина

Залишатись в укриттях і не панікувати закликав керівник Тернопільщини Володимир Труш. Всю інформацію про наслідки він пообіцяв повідомити пізніше.

"Працює ППО, будьте в укриттях", - написав Труш і закликав не поширювати фото і не бути коригувальниками вогню.

Згодом він повідомив результати обстрілу.

"За попередньою інформацією, щойно сили ППО спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця вибухів. Попередньо - жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється", - написав Труш.

Хмельниччина

Місцеві ЗМІ та телеграм-канали також повідомляли про роботу ППО на Хмельниччині.

Згодом керівник області підтвердив обстріл.

"За попередньою інформацією, сьогодні під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає", - написав керівник Хмельниччини Сергій Гамалій.

"Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - додав він.

Обстріл Ніжина і Чорткова

Автор фото, Чортківська міська рада Підпис до фото, Руйнування у Чорткові

Напередодні російська армія завдала ракетного удару по Прилуках Чернігівської області.

По місту ударили три ракети, кілька сіл з передмість евакуювали через вибухи та пожежі.

Влада повідомила, що жертв від удару не було.

На вихідних, 11 червня, у Чортків Тернопільської області прилетіло чотири крилаті ракети типу "Калібр".

Внаслідок вибухів 23 людини отримали різні поранення, а 11 із них опинились у лікарні.

Постраждало кілька багатоповерхівок та приватних будинків, а також одна з шкіл міста, дитсадок та один із корпусів спортивної школи.

За версією російських ЗМІ, у Чорткові знищили склад американської військової техніки та зброї.