Хто і навіщо обстрілює Донецьк та пошкодив пологовий будинок. Основні версії

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Донецьк, 13 червня

Представники самопроголошеної "ДНР" стверджують, що 13 червня українські війська обстріляли Донецьк і вбили та поранили десятки людей. За версією влади "ДНР", спочатку обстріляли місцевий ринок, а потім пологовий будинок.

Україна ці твердження відкидає і називає їх вигадками. В ООН повідомлення про обстріл міста та пологового будинку викликають занепокоєння.

У Росії одразу ж почали розкручувати паралелі з обстрілом пологового будинку в Донецьку та Маріуполі, намагаючись надати їм однакової ваги.

Натомість свідчення з місця подій навіть від російських журналістів наштовхують експертів на думку, що ці обстріли здійснили не ЗСУ.

Хронологія

Перші повідомлення про масовані обстріли Донецька з'явилися близько півдня 13 червня.

Представники невизнаної "ДНР" та російські провладні ЗМІ повідомили про нібито кілька ударів української артилерії, зокрема по місцевому Травневому ринку.

"Потрапляння в ринок. У вихідний день. Купа народу. Будь ласка, загиблі ось за моєю спиною", - заявив так званий радник голови невизнаного уряду "ДНР" Ян Гагін на відео, опублікованому "РИА Новости".

Він також повідомив про загибель на ринку жінки та дитини.

До середини дня у ЗМІ та соцмережах почали з'являтися повідомлення про нові масовані обстріли міста, а надвечір представники "ДНР" оголосили, що обстріл Донецька в понеділок став найпотужнішим з початку війни.

За їхніми словами, по місту випустили понад 300 снарядів реактивної, артилерії.

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За даними влади невизнаної республіки, загалом внаслідок обстрілів у понеділок загинули щонайменше п'ять людей, понад 30 поранено.

Обстріл Донецька під час щоденного брифінгу підтвердили в ООН.

"Сьогодні вранці, наприклад, у Донецьку внаслідок попадання снаряда в населений пункт у центрі міста, за 50 метрів від офісу ООН, було пошкоджено ринок та житловий будинок", - заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Загалом, за словами Дюжарріка, у ООН викликає велике занепокоєння ситуація у непідконтрольних українському уряду районах Донецької області, де щоденні обстріли та бомбардування призводять до жертв серед цивільного населення.

Перші повідомлення про те, що один із снарядів влучив у пологовий будинок в Донецьку, з'явилися близько дев'ятої вечора. Російські державні інформагентства заявили, що в установі почалася пожежа, а персонал та пацієнтки змушені були ховатися у підвалі.

"Завдяки оперативним діям співробітників жертв вдалося уникнути", - повідомило агентство "РИА Новости".

Воно також опублікувало відео, на якому пацієнтки пологового будинку розповідають, що обстріл розпочався о 18:30. ЗМІ показали пошкоджені вікна будинку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Обстріляний пологовий будинок

Протягом години після появи повідомлень про обстріл пологового будинку ватажок невизнаної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що просить у Росії "додаткові союзницькі сили" через "збільшення обстрілів Донецька українськими військами".

"Досягнуто розуміння, що будуть задіяні всі необхідні додаткові сили союзницьких сил, насамперед Російської Федерації", - заявив він. На відео він не уточнював, про які додаткові сили йшлося, і не згадував про обстріл пологового.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі "РИА Новости" переадресував у міноборони Росії питання про додаткову військову підтримку ДНР. "Загалом захист республік - це головна мета спеціальної військової операції", - заявив він.

Представник самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін уточнив, що "ДНР" просить Росії залучити додаткові "Іскандери" та авіацію для знищення артилерії ЗСУ.

В ООН бачили повідомлення ЗМІ про обстріл лікарні.

"Це дуже тривожно, - цитує агентство ТАСС коментар Стефана Дюжарріка. - Будь-яка атака на цивільну інфраструктуру, особливо на медичні установи, є явним порушенням міжнародного права".

Що каже Україна

У розмові з ВВС News Україна речник міноборони, полковник Олександр Мотузяник заявив, що щодня Росія створює десятки фейків щодо дій ЗСУ, і обстріл Донецька - один з них.

"Інформація щодо обстрілу Донецька, житлових кварталів та пологового будинку - це абсолютно безпідставні звинувачення. Міністерство оборони та Збройні сили їх відкидають. Це вже не вперше, коли російська сторона веде обстріли по житлових кварталах та об'єктів інфраструктури на тимчасово підконтрольних РФ територіях, містах та селах, щоб потім звинуватити в цьому українську сторону", - повідомив Мотузяник.

Він наполягає, що, починаючи з 2014 року, ЗСУ не здійснили жодного пострілу з артилерії та авіації по місту Донецьк.

"ЗСУ вражають противника виключно тоді, коли маємо інформацію, що це не населений пункт і там немає мирних людей", - наполягає він.

Мотузяник нагадав, що Росія звинувачувала ЗСУ і в обстрілі маріупольського театру, і вокзалу в Краматорську.

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Навіщо "ДНР" може обстрілювати Донецьк?

Український воєнний аналітик Олег Жданов також вважає, що цивільні об'єкти Донецька могли обстріляти самі ж бойовики.

"Така практика була в них ще з 2014 року. Були відео, коли дві установки "Град" стоять у протилежних напрямках, одна гатить по наших позиціях, одна по Донецьку", - згадує Жданов. Хоча такі відео завжди викликають суперечки, хто ж на них насправді куди стріляє.

Він звертає увагу на те, чим стріляють. Навіть російські державні ЗМІ у своїх сюжетах згадують про міномети. І російські журналісти, і місцеві мешканці відкрито пишуть, що між пострілами та вибухами минає всього декілька секунд.

"Це значить, що відстань складає не більше кількох кілометрів. Тобто стріляють не з наших позицій", - вважає Жданов.

Від "Градів" чи "Смерчів", якби ними стріляли, взагалі були б інші уламки, також мали б бути нерозірвані хвостові частини, стверджує Жданов.

"У відео звідти такого не показали, нам навіть воронки не показали крупним планом", - зауважує експерт.

Жданов нагадує, що за уламками від боєприпасів можна легко визначити, звідки прилетіло. Проте незалежних експертів в Донецьку немає після виїзду звідти місії ОБСЄ.

За словами Жданова, для обстрілу Донецька на такій далекій відстані ЗСУ б використали західну зброю калібру 155 мм.

"Але такі уламки суттєво відрізняються від снарядів 152 мм чи 122 мм. Щоб ЗСУ стріляли дефіцитними 155-мм західними снарядами, то це має бути розташування запасів боєприпасів чи скупчення техніки. Ми можемо обстрілювати промзону навколо Донецька. Там, де є зосередження техніки і запасів. Але там практично немає житлових масивів. ЗСУ немає сенсу стріляти по центру і житлових масивах", - додав Жданов.

Зараз, за словами Жданова, такими обстрілами бойовики можуть формувати негативну суспільну думку щодо України - мовляв, якщо дончани не підуть захищати Донецьк від України, то загинуть від обстрілів.

Це, за його словами, може бути піаркампанія керівництва "ДНР". Зокрема і через те, що Пушилін може відчувати провал мобілізації в "республіці", а там незабаром може бути її нова хвиля.

"Жодних стовідсоткових доказів"

Ілля Барабанов, кореспондент ВВС

Регулярні обстріли центру Донецька стали темою номер один у російських провладних ЗМІ останні кілька днів. Через 110 днів після початку війни, яку Володимир Путін розв'язав нібито для того, щоб захистити Донбас, у центр Донецька прилітає так, як не прилітало, схоже, навіть у 2014 році.

Російські пропагандисти використовують це, щоб знову вимагати "ударів по центрах прийняття рішень", голова самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін звертається до Росії з проханням про додаткову військову допомогу, хоча при цьому залишається не дуже зрозумілим, а чим у такому разі російська армія займалася всі останні місяці, починаючи з 24 лютого

При цьому жодної об'єктивної інформації про те, хто саме обстрілює Донецьк, аудиторія не має. У російських ЗМІ з місця подій згадують про обстріл мінометами.

Самі донеччани частіше говорять про те, що чують вихідні постріли, а через пару секунд - розрив. При цьому дальність стрільби міномета лише близько 7 кілометрів, і є сумніви, що за дві секунди міна могла прилетіти з українських позицій.

Також висуваються версії, що українська артилерія може таким чином намагатися відволікти частину російської артилерії від інших гарячих ділянок фронту. Наприклад, від Сєвєродонецька.

Жодних стовідсоткових доказів того, що вогонь ведеться з українських позицій чи, навпаки, що він ведеться самими ДНРівцями, як не було, так поки що й немає.

Але є відеосюжети газети "Известия", в яких кореспондент заявляє, що, зокрема, по центру Донецька б'є "120-й міномет", і ось уже за секунду ми чуємо постріл, а ще за дві секунди - розрив. Тому це все залишає безліч питань.

Паралелі з Маріуполем

У понеділок увечері перший заступник постпреду РФ при ООН Дмитро Полянський звинуватив західні ЗМІ у тому, що вони замовчують обстріл пологового будинку в Донецьку. Він порівняв його з обстрілом пологового будинку в Маріуполі, про який гучно говорили на Заході.

Цю ж тезу почали тиражувати російські державні ЗМІ й звинувачувати західні агенції, що вони замовучують обстріл пологового будинку у Донецьку, а так активно висвітлювали обстріл у знищеному росіянами Маріуполі.

9 березня українська влада та західні ЗМІ повідомили, що пологовий будинок у Маріуполі був обстріляний Росією, загинули троє мирних жителів, включаючи дитину, а ще 17 людей отримали поранення.

Після обстрілу твіттер видалив два повідомлення посольства Росії в Лондоні, в яких стверджувалося, що атака була сфальшована.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Обстріл росіянами у Маріуполі

У твітах російського посольства містилися твердження, що лікарня на той час не працювала, а поранені жінки, зображені на місці події, були акторами.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що у пологовому будинку в Маріуполі була база батальйону "Азов".

У Маріуполі біля пологового будинку були величезні вирви від надважких російських авіабомб, а от у Донецьку схожих кадрів не було.