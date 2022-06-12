Британець, який загинув за Україну. Що про нього відомо

1 година тому

Автор фото, DEAN GATLEY/FACEBOOK

Джордан Гетлі, який у березні пішов у відставку з лав британської армії і долучився до ЗСУ, загинув у боях за Сєвєродонецьк. Про це у фейсбук повідомила його родина.

Він був героєм і він завжди житиме у наших серцях, заявив його батько.

У пості у фейсбук він повідомив, що Джордан Гетлі тренував українські підрозділи.

Він отримав смертельне поранення, захищаючи Сєвєродонецьк.

Місто є однією з найгарячіших точок війни Росії проти України.

Про смерть британського військового його родині повідомили у п'ятницю, 10 червня.

Батько каже, що Джордан Гетлі поїхав допомагати Україні, "гарно все обміркувавши".

Родина отримала кілька повідомлень від підрозділу сина, де їм розповідали про його знання і навички.

"Його команда каже, що всі вони любили його, як і ми, і він змінив життя багатьох людей, не лише як воїн, а і як тренер", - йдеться у заяві.

"Джордан та його команда так пишалися роботою, яку вони робили. Він часто казав мені, що місії, які вони виконують, небезпечні, але необхідні", - пише про солдата його батько.

У Сєвєродонецьку точилися запеклі вуличні бої із застосуванням важкої артилерії. Там загинуло багато військових з обох сторін.

Губернатор ОВА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок обстрілу з боку Росії сталася пожежа на хімічному заводі "Азот" у місті. За оцінками, у підземних бомбосховищах на заводі переховуються до 800 мирних жителів.

Гетлі став другим британцем, який загинув у війні після смерті Скотта Сіблі у квітні.