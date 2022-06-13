Гра в кальмара - 2 сезон. Яким буде продовження серіалу

1 година тому

Автор фото, NETFLIX

Netflix оголосила про продовження жорстокого серіалу про виживання "Гра в кальмара".

Стрімінгова платформа оприлюднила тизер другого сезону південного корейського серіалу.

Перший сезон побив всі рекорди за кількістю переглядів і став одним із найпопулярніших проєктів в історії Netflix.

Що відомо про Гру в кальмара 2?

Режисер і продюсер серіалу залишиться той самий. У твітері Netflix з'явилося послання від імені Хван Дон Хека, присвячене серіалу.

Автор фото, Netflix

Але дати виходу другого сезону він не назвав.

Він розповів, що у другому сезоні глядачі знову побачать головного героя - Сон Кі Хун, а також ведучого.

Окрім цього, шанувальників познайомлять із хлопцем Йонг-хі - ляльки з першого сезону. Також може повернутись чоловік у костюмі, який запрошував учасників у гру.

Чому серіал "Гра в кальмара" став таким популярним?

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Серіал подивилися понад 140 мільйонів людей. Він став найпопулярнішим за всю історію Netflix, бо вочевидь, вхопив дух часу так, як не вдалося зробити жодному іншому шоу, вважають оглядачі.

На гелловінських вечірках було багато костюмів героїв серіалу - спортивних - учасників, а також рожевих, які носили охоронці. На шкільних майданчиках по всьому світу діти грали в ігри із серіалу - попри те, що його рейтинг 15+.

За сюжетом 456 людей, що опинилися у скруті, вирішили взяти участь у таємній грі на виживання. Переможець отримає 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів).

Однак ставки у грі смертельно високі. Той, хто програв, - вмирає.

Учасники змагаються між собою у шести дитячих іграх (щоправда, облаштовані вони зовсім не по-дитячому).

І це дивне зіставлення невинної гри з насильницькою смертю прикувало увагу глядачів.

"Людей приваблює іронія, коли дорослі люди ризикують своїм життям, щоб виграти гроші для виплати боргів, граючи у дитячі ігри", - пояснює в інтерв'ю режисер фільму Хван Дон-хек.

"Коли правила гри прості, глядачі можуть більше зосередитись на персонажах та повністю зануритися в історію".

Експерти також пов'язують успіх стрічки з його персонажами, багато з яких не вписалися в сучасне суспільство й опинилися "за бортом".

Це - представники різних верств, яких об'єднують величезні фінансові проблеми.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, У серіалі багато яскравих візуальних ефектів

Головний герой, приміром, - безробітний з пристрастю до азартних ігор, який щосили прагне домогтися поваги з боку своєї сім'ї. У грі він зустрічає молодого північнокорейського дезертира з трагічним минулим та пакистанського робітника, з яким погано обходяться його роботодавці.

"Люди, особливо молоде покоління, що регулярно страждають від відчуження й обурення у реальному житті, схоже, співчувають персонажам", - пояснив ВВС успіх серіалу Кім Пхен-ган, професор з університету Санмен.

Як і в інших східноазіатських країнах, гіперконкурентний характер суспільства у Південній Кореї розчарував багатьох. Попри важку працю, не кожному вдається отримати місце в університеті чи гарну роботу.