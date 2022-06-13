Обстріл Прилук. "Ніхто толком нічого не знає - скільки тих ракет було. Страшно"

1 година тому

Автор фото, ОК "Північ"

Російська армія завдала ракетного удару по Прилуках Чернігівської області, повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - написав він у телеграмі.

Місцева влада попросила мешканців не вказувати місця "прильотів" та не публікувати фото та відео.

Оперативне командування "Північ" уточнило, що три ракетні удари здійснили у понеділок близько 13:15.

"Попередньо, втрат особового складу немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні ОК "Північ".

"Від вибуху відчинились двері"

Вибух стався за кілька кілометрів від Прилук, кажуть місцеві мешканці. Де точно, ані влада, ані військові поки що не коментують.

Там, куди прилетіли ракети, тепер велика пожежа, розповідають місцеві. Працюють рятувальники.

"Ніхто толком нічого не знає - скільки тих ракет було, - розповідає місцева мешканка Тетяна (ім'я змінено). - Наче летіло три ракети, дві збили, а третя - туди… Але точно ми нічого не знаємо. Страшно, звичайно".

Тетяна на момент вибуху була у себе дома. Каже, гучний звук добре почула.

"У мене від вибуху відчинились різко двері на балконі. Це при тому, що я живу не на околиці", - розповідає жінка.

Евакуація з сусідніх сіл

У самих Прилуках поки що все відносно спокійно. Евакуацію з міста не оголошували.

Евакуювати планують мешканців з сіл, які знаходяться поряд з місцем, куди влучила ракета.

У департаменті цивільного захисту Чернігівської обласної адміністрації повідомили, що евакуюють мешканців сіл Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець.

"Причина - через ракетні удари є загроза розповсюдження пожежі", - сказав директор департаменту Сергій Болдирєв, якого цитує "Суспільне".

Точну інформацію щодо руйнувань та постраждалих поки що не оприлюднювали.

Обстріл Чорткова

На вихідних, 11 червня, у Чортків Тернопільської області прилетіло чотири крилаті ракети типу "Калібр".

Внаслідок вибухів 22 людини отримали ушкодження, а 11 із них госпіталізували.

Постраждало кілька багатоповерхівок та приватних будинків, а також одна з шкіл міста, дитсадок та один із корпусів спортивної школи.

За версією російських ЗМІ, у Чорткові знищили склад американської військової техніки та зброї.