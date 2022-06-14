"Інфекційна війна може забрати тисячі життів" - Бойченко

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"Інфекційна війна може забрати тисячі життів" - Бойченко

24 хвилин(и) тому

У Маріуполі – спалах холери. Про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів мер Вадим Бойченко. У місті багато вбитих, тіла яких не прибирають, багато стихійних поховань, спека, зливи.

"Це інфекція. Вона дуже швидко розповсюджується. Немає умов, щоб це стримати. Немає лікарів, інфекційних лікарень. Вони зруйнували нашу інфекційну лікарню з усім обладнанням. Вони вбили лікарів. Ця інфекційна війна може забрати тисячі життів", - про це заявив Вадим Бойченко.