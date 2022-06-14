Авторку "Як убити чоловіка" засудили за вбивство чоловіка
- Сем Кабрал
- BBC News, Вашингтон
Вона писала про вбивство - і за вбивство потрапила до в'язниці.
Суд у штаті Орегон засудив до довічного ув'язнення Ненсі Кремптон Брофі, авторку романів, яка, вочевидь, передбачила свій злочин у творі під назвою "Як убити чоловіка", до довічного ув'язнення за вбивство свого чоловіка.
71-річну Кремптон-Брофі визнали винною у вбивстві другого ступеня минулого місяця.
Присяжні встановили, що в 2018 році вона застрелила свого чоловіка, з яким прожила 26 років, щоб отримати 1,5 мільйона доларів страховки.
До свого злочину Кремптон-Брофі була авторкою, яка сама видавала свої твори. Серед її робіт - романи "Неправильний чоловік" і "Неправильний коханець".
Її покійний чоловік Деніел Брофі був шеф-кухарем і викладачем Орегонського кулінарного інституту.
У червні 2018 року його знайшли застреленим на кухні інституту. Його вдову засудили за вбивство минулого місяця.
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Ця справа привернула велику увагу через есе, яке Кремптон-Брофі написав за багато років до злочину, під назвою "Як убити чоловіка".
"Я знаю про вбивство те, що це є в кожному з нас, якщо нас довести до межі", - йшлося у її згодом видаленому дописі.
Вона перерахувала низку способів скоїти вбивство чоловіка - від зброї та ножів до отрути та найманих убивць, а потім написала: "Легше бажати людям смерті, ніж насправді їх убити".
"Якщо вбивство має мене звільнити, то я точно не хочу сидіти у в'язниці", - додала вона.
Суддя вирішив не визнати есе доказом на її суді, оскільки воно було написане за багато років до того в рамках семінару з письменництва.
Але прокурорам цей текст був не потрібен. Вони успішно довели, що у Кремптон-Брофі були мотиви та засоби для вбивства свого партнера, продемонструвавши, що подружжя пережило важкі фінансові часи, і вона пішла на вбивство, щоб отримати чималу страхову виплату після його смерті.
На записах камер відеоспостереження, показаних у суді, було видно Кремптон-Брофі, яка їхала до інституту та назад під час злочину.
І хоча поліція так і не знайшла знаряддя вбивства, були свідчення, що вона придбала пістолет тієї ж марки та моделі.
Виступаючи на власний захист, авторка стверджувала, що того ранку, коли був убитий її чоловік, вона мала "діру в пам'яті". Однак вона не могла заперечити, що саме вона їхала біля інституту.
Суд присяжних із 12 осіб визнав її винною у вбивстві другого ступеня після менш як двох днів розгляду.
Її довічне ув'язнення передбачає можливість умовно-дострокового звільнення через 25 років. Її адвокати заявили, що планують подати апеляцію.
Напередодні вироку друзі та члени родини покійного шеф-кухаря виступили із заявами.
"Ви вирішили обманювати, зрадити, обкрадати і в кінцевому підсумку вбити чоловіка, який був вашим найбільшим шанувальником, - сказав Натаніель Стілвотер, син Брофі від попереднього шлюбу. - Ви були - якщо позичити назву з вашого каталогу - неправильною дружиною".