Черчилль у футболці. Зеленський став світовим героєм, але чи допоможе це врятувати Україну?

Григорій Жигалов

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Matt Cardy/Getty Images Підпис до фото, 15 травня 2022 року в Брістолі, Англія, на стіні магазину зображено президента України у вигляді Супермена. Робота Карла Ріда з'явилася в рамках цьогорічного фестивалю Upfest, який залучає художників з усього світу

Коли австралійському журналісту Ендрю Л. Урбану зателефонував його літературний агент і запропонував написати книгу про Зеленського, він погодився не роздумуючи: "Про найбільшого героя сучасності? Про цього Зеленського? Тааак!"

Видавці були зі Сполучених Штатів і поспішали - хотіли завершити друк до того, як конкуренти відправлять на полиці свої примірники.

Так на світ з'явилася книга "Зеленський: неочевидний український герой, що кинув виклик Путіну та об'єднав світ". А вже сьогодні мало яка велика крамниця на заході не має на вітрині книгу, що у тій чи іншій формі не розповідала б історію України та її лідера.

Ще один ходовий товар, переважно в онлайн-магазинах - футболки "як у Зеленського". Або блокноти із його профілем на обкладинці, чи просто плакати із цитатами українського президента.

"Я думаю людям потрібен був герой, - говорить Ендрю Л. Урбан. - Нам сьогодні не вистачає героїв".

Сходження на політичний Олімп

У західних столицях Зеленському симпатизували з перших його тижнів у президентському кріслі. Хоча чим довше Зеленський був при владі, тим більше претензій до нього накопичувалося.

Автор фото, Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Рік тому звучала "глибока стурбованість" держсекретаря США Блінкена через спірне рішення про зміну керівництва "Нафтогазу". Чи, приміром "розчарування" ЄС зволіканнями із конкурсом на посаду антикорупційного прокурора.

У приватних розмовах на заході говорили про відсутність досвіду. Звертали увагу і на нестачу політичного лоску.

Автор фото, Etienne Ansotte Підпис до фото, Володимир Зеленський та Жан Клод Юнкер. 4 червня 2020 року, Брюссель, Бельгія

Те, що в компанії політичного інстеблішменту новоспеченому президенту Зеленському не завжди комфортно, було помітно неозброєним оком.

Автор фото, Chesnot/Getty Images Підпис до фото, Президент Франції Еммануель Макрон вітає президента України Володимира Зеленського під час його прибуття до Єлисейського президентського палацу для участі в саміті щодо України, 9 грудня 2019 року, Париж, Франція

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Разючий контраст із весною 2022.

Тепер уже європейські та заокеанські емісари - президенти, прем'єри, міністри - часто виглядають схвильованими, відвідуючи Зеленського в його офісі у центрі Києва.

Прем'єр Канади у сорочці без краватки. От президент Польщі у чорній куртці, поруч президент Естонії у світшоті. Прем'єрка Фінляндії у джинсах і чорній футболці.

Генеральний секретар ООН у повсякденному светрі. Чи ось соцмережі обговорюють президента Франції Макрона, який напередодні виборів - із кількаденною щетиною і в спортивному худі: "косплеїть Зеленського".

"Момент, де Зеленського побачили у новому світлі, стався тоді, коли він відмовився залишати Київ. Коли він записав відео з урядового кварталу, ввечері, де він сказав: я тут, моя команда тут", - пояснює дослідниця Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Орися Луцевич.

Це відеозвернення швидко розлетілося соцмережами, вперемішку з повідомленнями про диверсійні групи, що уже проривалися в Київ. Підсумок тієї ночі був зовсім неочевидним - у більшості столиць світу чекали, що українська столиця паде протягом 48 годин.

"Він став символом звичайної людини, яка опинилася у надзвичайних обставинах. Символом того, якою може бути особиста сміливість, і як вона може надихати", - вважає Урбан.

Світові медіа цитували неназване джерело про те, що США пропонували Зеленському безпечну евакуацію, на що український президент нібито відповів: "Мені потрібна зброя, а не таксі".

Ця фраза - хоча досі не відомо, чи дійсно він її сказав і кому саме - зробила Зеленського героєм.

Автор фото, Ukrainian Presidential Press Office Підпис до фото, Володимир Зеленський та Антоніо Гутерреш, 28 квітня 2022 року, Київ

За кілька днів обкладинку журналу Time прикрасить ще одна фраза, що увійде в історію, і ще чіткіше окреслить табори: "Життя переможе смерть, а світ - темряву".

Черчилль у футболці

"Коли я закінчив першу розмову із видавцем, і сів перед порожньою сторінкою мого комп'ютера, я подумав - ось він я, в Австралії. На іншому куточку світу. Абсолютно інший часовий пояс. Як я збираюся це писати?" - пригадує Ендрю Л. Урбан початок роботи над книгою про події в Україні.

Але проблем у нього не виникло.

"Весь світ сьогодні стиснутий в екран. Чи то комп'ютера, чи мій телевізійний, чи екран телефону. Новини про війну були всюди, відстань уже не має значення. Дуже швидко я відчув, що можу спостерігати за тим, що відбувається, у режимі реального часу".

Перед очима розгорталася трагедія, у якій для західної аудиторії майже не було напівтонів: більшість визначилася з тим, хто злодій, а хто - "хороший хлопець". І поки українські військові билися проти російської армії, Зеленський намагався здобути підтримку світу.

Відточені промови, влучні порівняння, ретельно підібрані для конкретної аудиторії. Тексти вдало грають на національних травмах та особливостях країн.

Імена ключового спічрайтера в команді Зеленського не розголошують, але над зверненнями працює ціла команда людей, включаючи дипломатів.

У парламенті Великої Британії Зеленський згадує битву за Британію і цитує Черчилля, у Конгресі США - Перл Гарбор і Мартіна Лютера Кінга. У переповненому залі Палацу фестивалів і конгресів у Каннах звертається до картини Чапліна "Великий диктатор"…

На екранах смартфонів - лайки і шери. У стрічках новин - повідомлення про партії зброї, що країни відправляють на підтримку української армії. Щоправда, останнім часом зі зброєю проблеми.

"Це взагалі про новий спосіб лідерства", - говорить головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва, що цього року разом із Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Залужним потрапила в Топ-100 найвпливовіших людей року за версією видання Time.

Автор фото, EPA/SERGEY DOLZHENKO Підпис до фото, Джастін Трюдо прибув до Києва, щоб зустрітися з високопосадовцями України, травень, 2022 року

"Це те, чим Зеленський взяв людей в Україні на виборах у 2019 році - нестандартними підходами, своєю відвертістю, близькістю до народу. Це такий straight-minded guy, який розважав людей - а зараз несе відповідальність за всіх".

Ендрю Урбан звертає увагу на головний інгредієнт успішності стратегії Зеленського - він говорить напряму до людей. "Це одна з причин, чому його прозвали "Черчилль у футболці". Черчилль використовував радіо. Володимир використовує соцмережі".

Несистемний і незручний

Одним із перших публічно аналогію між Черчиллем і Зеленським провів Борис Джонсон. "Він знає, як Черчилль говорив про себе, що, можливо, він не є левом, але він має привілей гарчати. Це український народ є левом, і він виявляє його волю та почуття непокори", - заявив прем'єр Британії перед екстреним самітом НАТО в Брюсселі наприкінці березня.

На початку травня таке ж порівняння зробив Джордж Буш: "Мав честь поговорити кілька хвилин із президентом Зеленським - Вінстоном Черчиллем нашого часу", написав той в інстаграмі.

Але як Черчилль нажив собі чимало ворогів завдяки своїй прямолінійності, так і Зеленський - все більше стає для світових лідерів незручним візаві.

Зеленський публічно ставить світових політиків перед вибором: "цінності - це просто гасла, чи це політика?" - каже Ігар Тишкевіч, експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

"Звісно, що людина, яка ставить на таку розтяжку - вона дуже незручна. Але і напряму сказати такій людині "ні" - ти не можеш", - додає він.

Ось він італійською мовою каже: "Не влаштовуйте курорт для убивць", звертаючись до політиків у Римі.

"Ми вимагаємо відповіді, відповіді на терор. Ми що, забагато просимо?" - питає законодавців у Вашингтоні.

"Ви - ніби знову за стіною. Так, не Берлінською. Але посеред Європи", - вже зовсім різко соромить Німеччину під час виступу в Бундестазі.

"Якщо для нас немає місця в ЄС, то скажіть це прямо" - звертається до прем'єр-міністра Нідерландів, що скептично ставиться до надання Україні статусу країни-кандидата.

"Я знаю з розповідей, що коли відбувалися закриті зустрічі в Європейській комісії, то певна риторика Зеленського шокувала, тому що вона вимагала реакції швидкої. А не такої бюрократичної процедури обговорень", - розповідає Луцевич.

"Західні політики не завжди знають, як реагувати, тому що для них це несподівано", - додає вона.

Автор фото, EPA/GIAN EHRENZELLER Підпис до фото, Відео президента України Володимира Зеленського демонструється в "Російському домі воєнних злочинів" у Давосі, Швейцарія, 22 травня 2022 року

На широку публіку усе, що говорить Зеленський, має величезний вплив. Згідно з опитуванням Pew Research, наприкінці березня Зеленський очолив список світових політиків, яким довіряють американці.

Сім із десяти американців (72%) мали впевненість у ньому, тоді у діях Байдена були впевнені тільки половина (48%). А у великих країнах Європи прихильників вступу України в ЄС вперше стало більше, ніж противників.

В Україні до Зеленського є питання

Усередині України ситуація має свої особливості.

Із початком війни більшість політичних сил запровадили негласний мораторій на критику влади. (Та й простір для маневру в умовах, коли весь ефір зайнятий національним марафоном - звузився). Але критичне сприйняття не зникло, розповідає Севгіль Мусаєва.

"Ми проводили опитування - хто для вас герой цієї війни. Були дві найпопулярніші відповіді: це народ України і це ЗСУ. Тому що кожен українець вважає те, що Україна встояла, країна змогла себе відстояти і країна має можливість на існування - своєю особистою перемогою".

Севгіль у день інтерв'ю і сама вдягнула зелену футболку із прапором України на рукаві — дуже схожу на ті, що носить президент Зеленський. Але вона впевнена, що українці добре пам'ятають і про сильні, і про слабкі сторони свого президента.

У суспільства залишається чимало запитань до влади та ефективності: і про прогалини у підготовці до нападу з боку Росії, і про швидке падіння Херсонщини, і про недоукомплектування армії, і про розкрадання гуманітарної допомоги - список шириться мірою того, як суспільство відходить від першого шоку війни.

Від того, як сам Зеленський і представники його команди будуть на них відповідати, може залежати і те, як довго триватиме його особливий контакт зі світовою аудиторією.

Орися Луцевич підсумовує: "Війна ще триває, і багато залежить від наступних етапів війни. І від того, як Зеленський зможе утримати - і чи зможе він утримати - незаплямований образ світлого героя".