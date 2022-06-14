Що відбувається у Сєвєродонецьку. Останні оновлення

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Генеральний штаб ЗСУ

Другий місяць тривають бої за місто Сєвєродонецьк, адміністративний центр Луганської області. Мости через Сіверський Донець, який розділяє Сєвєродонецьк та підконтрольний Україні Лисичанськ і решту частину Донбасу, зруйновані. Але влада України наполягає, що місто не заблоковане.

Російська армія періодично заявляє, що взяла під контроль місто, яке колись було великим промисловим центром на Донбасі. Розповідаємо, що там відбувається.

Сєвєродонецьк зараз - найгарячіша точка фронту.

Як повідомили у генштабі ЗСУ зранку 14 червня, росіяни посилили угруповання на Сєверодонецькому напрямку. Перемістили у район населених пунктів Кремінна - Рубіжне дві батальйонні тактичні групи.

Бої тривають, російські військові намагаються закріпитися у центральній частині міста, заявили у генштабі.

Росіяни повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем, розповів ввечері у понеділок голова ОВА Сергій Гайдай. РФ контролює понад 70% міста.

"Хлопці тримають рубежі. Стоять, боронять місто... Наші хлопці не збираються нікуди відходити", - заявив вдень 14 червня Олександр Стрюк, голова міської військово цивільної адміністрації.

Українські артилеристи напередодні спалили три ворожих "Гради" під Сєвєродонецьком, стверджують військові.

Міноборони РФ тим часом заявляє, що Сєвєродонецьк заблокований, що українські війська "засіли у промзоні", і що у них є вибір - здатися або померти.

Автор фото, ВВС

Напередодні всі три мости, які вели до міста, зруйнували, повідомив Сергій Гайдай.

"Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є‼️" - заявив Сергій Гайдай.

Шляхи сполученням з Сєвєродонецьком існують, з міста можуть вивозити поранених, розповіли в адміністрації.

Утім масова евакуація та підвезення гумвантажів неможливі, визнають чиновники.

У місті, де до війни проживало близько 120 тисяч населення, все ще залишається кілька тисяч цивільних.

Люди, які там залишились, виживають у вкрай важких умовах. Місто поливають артилерією.

Росіяни за три місяці розбили всю інфраструктуру у Сєверодонецька - газ, воду, електрику, знищили всі лікарні, склади з їжею.

Автор фото, Reuters

Наразі армія РФ обстрілює багатоповерхівки та промисловий гігант - завод "Азот", заявив голова ОВА Сергій Гайдай. На "Азоті" у бомбосховищах ще є певні запаси їжі, там ховається близько 560 людей.

Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися.

"Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту", - розповів Гайдай.

Автор фото, Reuters

Звертаючись до українців вчора ввечері, президент Володимир Зеленський сказав: "Ціна цієї битви для нас дуже висока. Це просто страшно".

Він вкотре закликав світ дати Україні зброю, направити на фронт більш сучасну артилерію, щоб допомогти переломити хід битви за Сєвєродонецьк, поки ще не пізно.