Останній форпост Луганщини. Що зараз у Лисичанську і Сєвєродонецьку

28 хвилин(и) тому

Росіяни дедалі щільніше стискають кільце на Донбасі.

Міста Лисичанськ та Сєвєродонецьк – вщент зруйновані й майже відрізані. Там залишаються осередки спротиву української армії, які продовжують відчайдушно відбивати російський наступ.

Але без підтримки Заходу українці не зможуть стримати просування росіян у цьому регіоні. Саме на цьому наголошує президент Зеленський, який вкотре закликав партнерів надати Україні новітні системи протиракетної оборони.

Міста Лисичанськ і Сєвєродонецьк стали символами спротиву Донбасу – останнім форпостом на шляху Москви до повного контролю над Луганщиною. У цих понівечених містах і досі залишаються жити люди, без надії сподіваючись на те, що їм вдасться вижити.

Матеріал Орли Герін.