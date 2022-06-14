Назву мавпячої віспи змінять

Мішель Робертс

Редакторка з питань здоров'я

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Science Photo Library

Всесвітня організація здоров'я повідомляє, що працює з експертами над новою назвою для хвороби "мавпяча віспа".

Це сталося після того, як минулого тижня понад 30 науковців написали про термінову необхідність у "недискримінаційній та нестигматизувальній" назві для вірусу та захворювання, яке він викликає.

Вони заявили, що подальша згадка про вірус "як про африканський" є неточною та дискримінаційною.

Комітет з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я наступного тижня збереться з метою оцінити небезпеку спалаху захворюваності на віспу. Про це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Очільник ВООЗ наголосив, що спалах мавпячої віспи - незвичайний і викликає занепокоєння.

"З цієї причини я вирішив скликати комітет з надзвичайних ситуацій відповідно до міжнародних медико-санітарних правил наступного тижня, щоб оцінити, чи є цей спалах надзвичайною ситуацією", - зазначив він.

Станом на 12 червня ВООЗ зареєструвала понад 1 600 підтверджених випадків інфікування віспою мавп та близько 1 500 ймовірних випадків у 39 країнах.

Що це за хвороба?

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Мавпяча віспа найчастіше зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки. За межі цього регіону її збудник найчастіше потрапляє з людьми і тваринами, які там побували.

Досі мавпячу віспу вважали рідкісною вірусною інфекцією: хвороба зазвичай протікає порівняно м'яко, і більшість хворих одужують протягом кількох тижнів.

Мавпяча віспа передається через тісний контакт з інфікованою людиною. Вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи або через очі, ніс чи рот.

Раніше її вважали інфекцією, яка не передається статевим шляхом, але вона таки може передаватися при прямому контакті під час сексу.

Вірус мавпячої віспи можна також підхопити від інфікованих тварин, як-от мавпи, щура та білки, або через заражені вірусом предмети - постільну білизну та одяг.

У багатьох випадках вірус протікає у легкій формі, іноді нагадує вітряну віспу і проходить самостійно протягом кількох тижнів.

Дослідження показують, що вакцина проти звичайної віспи Imvanex приблизно на 85% ефективна проти мавпячої віспи, оскільки ці два віруси дуже схожі.

Які симптоми?

Початкові симптоми включають лихоманку, головний біль, набряки, біль у спині та у м'язах.

Після зниження температури може з'явитися висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, найчастіше на долоні та стопи.

Висип, який може дуже боліти та свербіти, змінюється та проходить різні стадії, після чого утворюється струп, який пізніше відпадає. Ураження можуть залишити рубці.

Інфекція зазвичай зникає сама і триває від 14 до 21 дня.