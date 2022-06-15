"Найсміливіша людина, яку ми знали". Ветеран британської армії, що загинув у війні за Україну

2 годин(и) тому

Підпис до фото, Колишні товариші по службі описували його як "чудового друга" та "найсміливішу людину, яку ми мали задоволення знати"

В Україні під час війни з Росією загинув ветеран британської армії.

За даними британського слідства, 36-річний Скотт Сіблі, що воював проти російських військ, загинув 22 квітня внаслідок мінометного обстрілу на півдні України.

Як повідомив коронер Оксфордширу, він помер від "осколкових поранень" у груди та живіт.

Сіблі, перший британець, який загинув в Україні після початку вторгнення РФ. Він прибув в Україну 13 березня, щоб приєднатися до українських солдатів на передовій.

Сіблі, що залишив лави британської армії близько п'яти років тому, "добровільно зголосився виконувати завдання" й провів три дні в окопі у Миколаївській області, йдеться у повідомленні слідства.

"Найсміливіша людина"

На третій день, коли інша група солдатів прийшла на ротацію, у небі з'явився безпілотник, і за кілька секунд бійців обстріляли.

Сіблі був смертельно поранений, коли біг до іншої позиції неподалік, повідомив старший коронер Даррен Солтер.

За словами коронера, розтин показав, що первинною причиною смерті були "проникні осколкові поранення грудей та живота".

Пізніше на фейсбук-сторінці британського логістичного корпусу, де раніше служив Сіблі, з'явилася новина про його загибель. Колишні товариші описували його як "чудового друга" та "найсміливішу людину, яку ми мали задоволення знати".