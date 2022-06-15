Netflix запускає реаліті-шоу "Гра в кальмара" з найбільшим в історії призовим фондом

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Корейський трилер став світовою сенсацією

Netflix набирає охочих з усього світу для участі у телевізійному реаліті-шоу, заснованому на своєму найуспішнішому серіалі "Гра в кальмара" (Squid Game).

Нове шоу отримає назву "Гра в кальмара: Виклик". У ньому візьмуть участь 456 людей, а на кону, звичайно, буде вже не життя, як у південнокорейській драмі.

Переможець отримає 4,56 млн доларів - це найбільший приз в історії телевізійних шоу. У програвших залишаться приємні спогади про участь у проєкті.

Netflix також підтвердив, що запускає другий сезон найпопулярнішого серіалу.

Умови участі

У середу компанія оголосила, що "Гра у кальмара: Виклик" складатиметься з 10 епізодів.

"Гравці змагатимуться у низці змагань, навіяних оригінальним серіалом, з несподіваними доповненнями. Їхні стратегії, альянси та особистість кожного пройдуть через випробування на міцність мірою того, як навколо усуватимуться конкуренти", - відзначають організатори шоу.

Для учасників встановили віковий поріг - не молодше 21 року, також усі вони мають говорити англійською. Зйомки відбудуться на початку 2023 року і триватимуть близько чотирьох тижнів.

456 учасників - це відсилання до оригінального серіалу, в якому була така ж кількість гравців, причому останній номер був закріплений за головним героєм.

Легкі часи для Netflix закінчилися

Південнокорейський трилер розповідає про зневірених людей, які гостро потребують коштів на покриття боргів або на виконання зобов'язань, що вимагають величезних витрат.

Вони потрапляють на острів, де заради задоволення багатих та азартних спонсорів ведуться ігри на виживання.

Самі змагання - нескладні, вони засновані на іграх, в які багато хто грав у дитинстві. Але ціна програшу - смерть.

Серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим в історії Netflix. У перші 28 днів показу його переглянули 111 млн підписників.

Автор фото, NETFLIX Підпис до фото, "Гру в кальмара" (Squid Game) вже переглянули сотні мільйонів людей по всьому світу

"У нас пішло 12 років на те, щоб минулого року запустити перший сезон "Гри в кальмара". А "Грі в кальмара" знадобилося лише 12 днів, щоб стати найпопулярнішим серіалом Netflix", - заявив режисер, сценарист та генеральний продюсер проєкту Хван Дон Хек.

При цьому Netflix змушена боротися з конкурентами - іншими компаніями, що надають послуги стрімінгу. По компанії також вдарила відмова від російського ринку та необхідність підняти розцінки для підписників.

У квітні компанія оголосила про різке скорочення кількості підписників та готується до того, що може втратити ще мільйони клієнтів.

Це знизило ринкову вартість Netflix більш ніж на 50 млрд доларів, і на думку експертів у цій галузі, компанії буде важко досягти колишніх показників.