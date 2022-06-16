Росіяни обстріляли Сумщину ракетами: п'ятеро загинули, ще 12 поранені
Російські військові вночі з ракет та мінометів обстріляли Сумську області, у результаті п'ятеро людей загинули і щонайменше 12 отримали поранення.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Живицький зазначив, що вибух у Садівській ОТГ чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі.
Тут загинуло четверо людей і ще шість поранені.
Ще один ракетний авіаудар росіяни завдали близько 5 ранку по Краснопільській громаді області.
"Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів", - написав Живицький у телеграмі.
Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.
Інформація про постраждалих та інші пошкодження інфраструктури уточнюється.
Згодом Оперативне командування "Північ" повідомило про вечірній обстріл Глухова з гвинтокрилів.
"Попередньо, зафіксовано три пуски ракет", - повідомили в ОК.
В Офісі президента з посиланням на інформацію з регіонів повідомили про п'ять ракет, які випустили по Глухову. А також про одного загиблий і шістьох поранених.
Зруйновані будівлі, пожежі тривають. Інформація про постраждалих уточняється.
Також напередодні вдень на міні неподалік кордону з Росією на Сумщині підірвався автомобіль. Внаслідок вибуху троє людей загинуло, один поранений.
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