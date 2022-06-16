Росіяни обстріляли Сумщину ракетами: п'ятеро загинули, ще 12 поранені

1 година тому

Автор фото, ОК Північ

Російські військові вночі з ракет та мінометів обстріляли Сумську області, у результаті п'ятеро людей загинули і щонайменше 12 отримали поранення.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Живицький зазначив, що вибух у Садівській ОТГ чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі.

Тут загинуло четверо людей і ще шість поранені.

Автор фото, ОК "Північ"

Ще один ракетний авіаудар росіяни завдали близько 5 ранку по Краснопільській громаді області.

"Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів", - написав Живицький у телеграмі.

Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Інформація про постраждалих та інші пошкодження інфраструктури уточнюється.

Автор фото, ОК "Північ"

Згодом Оперативне командування "Північ" повідомило про вечірній обстріл Глухова з гвинтокрилів.

"Попередньо, зафіксовано три пуски ракет", - повідомили в ОК.

В Офісі президента з посиланням на інформацію з регіонів повідомили про п'ять ракет, які випустили по Глухову. А також про одного загиблий і шістьох поранених.

Зруйновані будівлі, пожежі тривають. Інформація про постраждалих уточняється.

Автор фото, ВВС

Також напередодні вдень на міні неподалік кордону з Росією на Сумщині підірвався автомобіль. Внаслідок вибуху троє людей загинуло, один поранений.