До 500 загиблих щодня? Якою є приблизна кількість втрат України у війні

38 хвилин(и) тому

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Щодня на Донбасі на сході України гине або отримує поранення до 1000 українських солдатів, повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді та керівник делегації України на мирних переговорах Давид Арахамія.

За його словами, у середньому щодня гине від 200 до 500 військових, а набагато більше отримують поранення.

Це найбільші цифри, які були оприлюднені за час війни.

1 червня президент Володимир Зеленський сказав, що на полі бою щодня гинуть 60-100 українських військових, а 500 отримують поранення.

Згодом радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових зараз - від 100 до 200 людей щодня.

Політики вказують, що зараз через важкі бої на Донбасі кількість втрат зросла. Загальної цифри втрат ніхто з посадовців не називав, проте радник голови офісу президента Олексій Арестович припустив цифру у десять тисяч загиблих.

Втрати зростають

У коментарі виданню Axios Давид Арахамія, який перебуває з візитом у США, уточнив, що кількість втрат значно виросла за останні два тижні.

За його словами, Україна мобілізувала мільйон людей і може мобілізувати ще два мільйони.

"У нас є люди, навчені атакувати та відбивати напади, але для цього потрібна зброя", - цитує Арахамію видання.

Раніше цифра у мільйон мобілізованих людей в Україні не називалась.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Давид Арахамія очолює контактну групу на переговорах з Росією

Немає місця для переговорів

Водночас переговорна позиція української сторони, на думку голови контактної групи, на даний час досить слабка.

"Наша переговорна позиція насправді досить слабка, тому ми не хочемо сідати за стіл переговорів за таких умов. Нам потрібно якось її змінити", - сказав Арахамія, наголосивши на необхідності повернення втрачених територій.

Водночас, за словами очільника переговорної групи від України, поки офіційні переговори заморожені, він і його команда спілкуються зі своїми російськими колегами телефоном раз чи двічі на тиждень, хоча "сторони чітко усвідомлюють, що зараз немає місця для переговорів".

Арахамія переконаний, що після воєнних злочинів, які чинила російська армія в Бучі та Маріуполі, ідея переговорів із Росією взагалі викликала негативну реакцію. Але, додав він, війну доведеться закінчити "компромісом".

Чи зможе Україна вистояти

Своєю чергою США, які допомагають Україні озброєнням, оцінюють втрати України у приблизно 100 людей щодня.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі впевнений, що попри втрати у сотню військових щодня Україна вистоїть у цій війні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Марк Міллі впевнений, що попри втрати, Україна вистоїть у цій війні

Про це він сказав після закінчення третього засідання міжнародної контактної групи з питань оборони України у Брюсселі.

"Оцінка втрат у війні завжди надзвичайно складна. Може зайняти місяці і навіть роки, щоб отримати точну цифру втрат. У ЗМІ ви бачите повідомлення, що Україна втрачає 100 вбитих і 300 поранених на день. Я б сказав, що це приблизна наша оцінка", - сказав Міллі на пресконференції.

"Чи можуть вони це витримати? Для України це загроза існування. Вони борються за життя своєї країни", - сказав американський військовий, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами військового керівника, здатності витримати страждання і втрати прямо пропорційні тому, що борець хоче отримати на виході.

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"Якщо це - виживання твоєї країни, тоді ви витримаєте. І наскільки довго буде керівництво та засоби для ведення бою, настільки довго Україна продовжуватиме боротися", - наголосив Міллі.