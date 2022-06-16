Україну будуть підтримувати, "доки це буде потрібно". Лідери Німеччини, Франції й Італії - в Україні

1 година тому

Автор фото, Reuters

Лідери Франції, Італії та Німеччини Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц приїхали в Україну з довгоочікуваним візитом. Як виглядає, вони їхали з Варшави спеціальним потягом "Укрзалізниці".

Також разом із ними приїхав президент Румунії Клаус Йоганніс.

Вранці у четвер офіційну делегацію зустріли в Києві, і ще до обіду вона відвідала постраждалий від російського наступу Ірпінь.

В Ірпені Драгі, Макрона, Шольца та Йоганніса супроводжували військові у бойовому екіпіруванні, але на самих політиках бронежилетів помітно не було, повідомляє Reuters.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, З українського боку гостей вітала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина

"Я хотів би надіслати українцям меседж підтримки та європейської єдності", - такими були перші слова Еммануеля Макрона, цитує телеканал BFMtv.

Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина допомагатиме Україні "скільки це знадобиться". Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild перед самим візитом.

"Ми хочемо не тільки проявити нашу солідарність, ми також хочемо забезпечити, щоб допомога, яку ми організовуємо: не тільки фінансова, гуманітарна, але й у сфері озброєння, тривала", - сказав Шольц.

Він додав, що "ми будемо займатися цим, доки буде потрібно".

Схожі заяви вже в Ірпені зробив і Макрон.

"Ми продовжимо цю підтримку у довгостроковій перспективі у всіх її формах... Франція була поряд з Україною з першого дня", - сказав він, повідомляє France 24.

"Сьогодні необхідно, щоб Україна могла чинити опір і перемагати... Ми на боці українців однозначно", - додав французький лідер.

Макрон назвав Ірпінь "героїчним містом", де зупинили наступ армії РФ.

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Коментуючи санкції проти Росії, Шольц заявив, що вони "сприяють тому, що Росія відмовиться від своєї операції та виведе війська".

Франція ж "виступає за повну перемогу України з відновленням її територіальних кордонів до нападу Росії, включаючи Крим", - цитує кореспондент видання Economist Софі Педдер французьке дипломатичне джерело.

Згодом у них запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським та підхід до преси.

Що Шольц запропонує Україні

Аналіз Дженні Гілл, Берлін

Перед Олафом Шольцем стоїть непросте завдання.

Канцлер Німеччини пообіцяв, що приїде до України не просто для того, щоб сфотографуватись.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олаф Шольц в Ірпені

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, який тривалий час різко висловлювався, чітко заявив сьогодні вранці, що Київ хоче отримати від Німеччини важке озброєння, зокрема танки "Леопард" (Leopard) та "Куниця" (Marder).

Слово "танки" у Берліні стало трохи лайливим. Шольц пообіцяв Україні артилерію та важке озброєння, але ці обіцянки поки що не матеріалізувалися.

Німеччина відправила іншу військову техніку та допомогу, однак, враховуючи обсяг її національного ВВП, німецька допомога виглядає блідо на тлі того, що роблять для України країни Балтії та Польща.

Київ звинуватив Шольца у спробах балансувати між підтримкою України та бажанням зберегти відносини з Росією. І не лише українське керівництво, а й німці уважно стежитимуть за Шольцем, який заробив репутацію дещо нерішучої людини.

На тлі вторгнення Росії в Україну Шольц стверджує, що ввів свою країну в нову еру, де оборона та військові мають значення.

Але, крім обіцянок збільшити витрати на німецьку армію, багато хто запитує, що він насправді має на увазі.

Отже, крім можливості попозувати для фотозйомок, цей візит дозволить йому нарешті зробити те, що він давно обіцяв - внести ясність.