Сергій Лавров - ВВС: "Ми не вторгалися в Україну... Мене очі Заходу не цікавлять взагалі"

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Голова МЗС Росії Сергій Лавров у кулуарах Петербурзького економічного форуму дав інтерв'ю кореспондентові ВВС у Москві Стіву Розенбергу.

Серед іншого він відповів на питання про полонених британців, засуджених на смерть у самопроголошеній "ДНР", і висловив припущення, що ООН, повідомляючи про ймовірні злочини з боку російських військових в Україні, спирається на "фейки".

Повна версія інтерв'ю з'явиться на сайті ВВС у п'ятницю, 17 червня. Зараз - лише відповіді на деякі питання.

"Ми не вторгалися в Україну"

"Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО", - заявив Лавров.

Раніше з подібною риторикою неодноразово виступав російський президент Володимир Путін, пояснюючи своє рішення розпочати 24 лютого збройне вторгнення в Україну. Зокрема, цій темі він присвятив основну частину промови на параді Перемоги 9 травня на Червоній площі.

За твердженням Путіна, в Україні розгортали військову інфраструктуру, туди прибули "сотні закордонних радників", небезпека "зростала з кожним днем".

"Росія дала попереджувальну відсіч на агресію", - заявляв Путін, наполягаючи на тому, що це було "єдине правильне рішення", ухвалене "суверенною" країною.

"Ми не соромимося показувати себе такими, якими ми є"

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Кореспондент ВВС процитував слова верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, сказані у травні. Вона заявила, що у селі Ягідне на Чернігівщині російські військові 28 днів утримували 360 осіб, зокрема 74 дитини та п'ять осіб з інвалідністю, у підвалі школи без туалету та майже без води, 10 людей похилого віку померли.

"Це боротьба із нацизмом?" - запитав кореспондент ВВС.

"Ви знаєте, на жаль, і міжнародні чиновники, включно з верховним комісаром з прав людини, включно з, на превеликий мій жаль, генеральним секретарем ООН та багатьма іншими представниками Організації Об'єднаних націй, зазнають тиску Заходу. І дуже часто виступають рупором тих фейкових новин, які поширює Захід", - відповів Лавров.

"Тобто, виходить, Росія знову біла та пухнаста?" - запитав журналіст.

"Ні, Росія не біла і не пухнаста, Росія така, яка вона є, і ми не соромимося показувати себе такими, якими ми є".

Як розповідала ВВС, Ягідне розташоване за 140 км на північ від Києва під Черніговом і неподалік кордону з Білоруссю.

Село було під контролем російської армії майже місяць. Коли військові увійшли до села, вони забрали чоловіків, жінок та дітей із будинків, погрожуючи їм зброєю, та відвели до підвалу місцевої школи, де протримали чотири тижні.

"А ви вважаєте, що у вас незалежний суд?"

9 червня суд у самопроголошеній "Донецькій народній республіці" засудив до смертної кари британців Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма, визнавши їх винними в найманстві, спробі насильницького захоплення влади, а також у проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

Усі троє - військовослужбовці збройних сил України, які підписали контракти ще до початку російського вторгнення.

"В очах Заходу Росія відповідає за долю цих людей. Ви не вважаєте, що..." - почав ставити запитання журналіст ВВС.

"Ні, - не чекаючи кінця питання відповів міністр закордонних справ Росії. - Слухайте, мене очі Заходу не цікавлять взагалі. Мене цікавить лише міжнародне право. За міжнародним правом, найманці не є комбатантами, тому, що у вас в очах, відверто кажучи, не має значення".

"Вони не найманці. Вони служили в українських збройних силах", - відповів Розенберг.

"Це має визначити суд", - сказав Лавров. На запитання, чи вважає він суд у так званій "ДНР" незалежним, він відповів: "Я переконаний, що там незалежний суд. А ви вважаєте, що у вас незалежний суд?"

"Ну давайте, ставте!"

Відповідаючи на питання про взаємини Росії та Британії, Лавров заявив, що "на мою думку, там уже немає жодного поля для маневру в цих відносинах".

"Бо і [прем'єр-міністр] Джонсон, і [міністр закордонних справ] Трасс заявляють публічно: "ми маємо перемогти Росію, ми маємо поставити Росію на коліна". Ну давайте, ставте!" - додав він.

На запитання, як Лавров бачить Велику Британію зараз, той відповів: "Країна, яка намагається вкотре принести в жертву інтереси свого народу амбіціям політиків, які думають лише про наступні вибори і більше ні про що".