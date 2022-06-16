Статус кандидата в ЄС та зброя: що Макрон, Шольц, Драгі і Йоганніс пообіцяли Україні

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі лідерів чотирьох країн з Володимиром Зеленським у Києві.

Франція також оголосила про надання Україні нової партії САУ "Цезар", які зарекомендували себе в боях проти росіян.

Статус кандидата в ЄС для України

"Ми всі четверо підтримуємо статус пріоритетного кандидата на приєднання. Цей статус буде супроводжуватися дорожньою мапою, а також буде враховувати ситуацію, що склалася на Балканах і в сусідніх країнах, зокрема, в Молдові", - заявив Макрон на пресконференції після зустрічі з Зеленським.

Автор фото, Getty Images

Він також опублікував у своєму твітері фотографію обіймів із Зеленським з підписом "Братерство Європи".

Канцлер Олаф Шольц на пресконференції після зустрічі лідерів Німеччини, Франції та Італії з президентом Зеленським заявив, що приїхав з чітким посланням: Україна належить до європейської родини.

Він додав, що Німеччина підтримає позитивне рішення щодо статусу кандидата в ЄС для України та Молдови.

Шольц також заявив, що Німеччина прийняла 800 тисяч українських біженців.

Німецький канцлер додав, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки їй це буде потрібно.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маріо Драгі заявив, що Італія хоче бачити Україну в ЄС

"Італія хоче бачити Україну в складі ЄС. Це означає, що вона однозначно підтримуватиме статус кандидата для України і її подальше входження до складу Європейського союзу", - заявив прем'єр Італії Маріо Драгі.

За його словами, для вступу в ЄС Україні треба буде провести глибокі реформи.

Драгі також підтримав досягнення тривалого миру на умовах, які хоче бачити Україна, зусилля з розблокування транспортування зерна, надання Україні допомоги для післявоєнної відбудови.

Питання надання Україні статусу кандидата в ЄС розгляне саміт Європейської ради, який відбудеться 23-24 червня.

Нова зброя

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна вже використовує САУ "Цезар" на Донбасі

Президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції у Києві пообіцяв Україні надати ще шість самохідних артилерійських установок Caesar (Цезар). Про це повідомляє BFM.tv.

"Окрім 12 вже поставлених, я ухвалив рішення надати ще 6 додаткових Caesar", - сказав Макрон.

Нові САУ мають прибути до України "найближчими тижнями".

Автор фото, Getty Images

У своєму твітері Макрон опублікував відео, на якому можна помітити як САУ "Сезар" заїжджає до українського вантажного літака.

"Поки мир не повернеться у вільну і незалежну Україну, доки буде потрібно, ми залишатимемося мобілізованими. Гуманітарна, економічна та військова підтримка, щоб українські військові могли змінити ситуацію на місцях в умовах нападів російської армії", - написав президент Франції.

Керівництво ЗСУ в травні висловило вдячність Франції за поставку "Цезарів".

BBC News Україна детально описувала переваги цієї зброї та її важливість для ЗСУ.