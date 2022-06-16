Британія купила Україні 20 САУ М109. Що це таке

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Уряд Норвегії Підпис до фото, САУ, які відправила Україні Норвегія

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країна закупила понад 20 самохідних артилерійських установок M109 на світовому ринку для відправки в Україну.

Про це повідомляє кореспондент BBC з питань безпеки Джонатан Біл.

За його словами, ці артилерійські знаряддя купили відремонтованими у бельгійської збройової компанії.

Наприкінці травня міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що в Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій.

"Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн", - писав Резніков.

Він також зазначав, що українські військові отримали успішний досвід використання у бойових умовах важкого озброєння іноземного виробництва.

Згодом Норвегія офіційно повідомила, що передала 22 гусеничні самохідні гаубиці M109 155 мм Україні. Пожертвування також включає спорядження, запчастини та боєприпаси.

Норвезька армія нещодавно замінила свої артилерійські знаряддя M109 на нову артилерію з Південної Кореї, але все ще зберігає M109. Норвегія також навчала українських солдатів, як користуватися системою. Це навчання відбувалось в Німеччині.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США також закуповує САУ М109 для відправки в Україну.

САУ M109

Самохідна артилерійська установка M109 - основна САУ армії США, яка з'явилась ще на початку 60-х років. Вона має безліч модернізацій.

Ця система є однією з наймасовіших у світі та перебуває на озброєнні понад 40 країн світу. Вона може стріляти 155 мм калібром у різних модифікаціях снаряда на відстань до 30 км.