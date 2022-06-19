"Маємо бути готові знову воювати в Європі". Звернення командувача армії Британії щодо Росії

Джордж Бовден

BBC News

11 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Новий командувач британської армії виступив із закликом до військ, сказавши їм, що вони повинні бути готові стикнутися з Росією на полі бою.

Генерал сер Патрік Сандерс, який заступив на посаду минулого тижня, звернувся до всіх рангів і державних службовців у внутрішньому листі 16 червня. Із цим листом ознайомилась ВВС.

Вторгнення Росії в Україну свідчить про необхідність "захищати Велику Британію та бути готовим воювати та вигравати війни на суші", каже він.

Він додає, що армія та союзники тепер повинні бути "здатними... перемогти Росію".

Джерело з оборонного відомства повідомило кореспонденту BBC Джонатану Білу, що тон повідомлення, опублікованого у внутрішній мережі Міністерства оборони, не здивував.

За його словами, всі армії тренуються для боротьби, але тепер загроза явно змінилася.

"На тлі війни на суші"

Генерал сер Патрік зазначив у повідомленні, що він став першим начальником Генерального штабу "з 1941 року, який перебрав командування армією на тлі війни на суші в Європі за участю великої континентальної держави".

"Вторгнення Росії в Україну унаочнює нашу основну мету - захистити Британію і бути готовими боротися і вигравати війни на суші - і посилює вимогу стримати російську агресію погрозою сили", - зазначив генерал.

"Світ змінився з 24 лютого, і зараз є нагальна необхідність створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками та перемогти Росію в битві", - додав він.

Командувач також поставив за мету "прискорити мобілізацію та модернізацію армії, щоб зміцнити НАТО і позбавити Росію можливості окупувати інші частини Європи"..

"Ми - покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову воювати в Європі", - заявив він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генерал сер Патрік Сандерс

Російське вторгнення в Україну змінило перспективи британської армії, якій найближчими роками загрожує скорочення.

У березні 2021 року уряд оголосив про скорочення до 2025 року кількості солдатів до 72 500.

Згідно з даними IISS Global Military Balance 2020, Росія витрачає близько 4,14% свого валового внутрішнього продукту на свої війська, тоді як Британія - близько 2,33%.

У листопаді минулого року перед вторгненням Росії в Україну прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив депутатам, що, на його думку, епоха танків, що їздять Європою, позаду.

"Ми повинні визнати, що старі концепції ведення великих танкових битв на європейській території минули, і є інші кращі речі, у які ми повинні інвестувати", - сказав тоді Джонсон.

Він сказав, що вдосконалені системи повітряного бою та кіберстратегії - це те, "як буде вестися війна в майбутньому... і саме це ми повинні розвивати".