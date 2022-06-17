Влада США заявила вже про третього зниклого в Україні американця

1 година тому

Автор фото, CBS/Reuters Підпис до фото, Александер Дрюк (праворуч) та Енді Тай Нгок Хюїнь

Влада США повідомила про зникнення в Україні трьох американців, які приїхали для участі в бойових діях на стороні ЗСУ як добровольці.

Вважають, що двоє з них потрапили в полон.

Раніше стало відомо про зникнення 39-річного Александера Дрюка та 27-річного Енді Тай Нгок Хюїня. Імовірно, чоловіки потрапили в російський полон минулого тижня під час боїв у Харківській області.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс не уточнив ім'я третього зниклого безвісти громадянина США. Також, за словами Прайса, американська влада поки що не має "вагомих підстав" вважати, що російські військові взяли в полон Дрюка та Хюїня.

"На сьогодні ми ще не обговорювали це питання з Російською Федерацією. [Ми] не чули від росіян нічого, що вказує на те, що двоє цих людей перебувають в полоні", - заявив офіційний представник Держдепартаменту.

Білий дім заявив у четвер, що "активно працює над тим, щоб дізнатися більше" про зниклих безвісти або взятих у полон американців в Україні.

В середу група колишніх американських і французьких військовослужбовців написала у твіттері, що двоє американців, які воювали з ними, потрапили в полон тиждень тому.

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Якщо повідомлення підтвердиться, це будуть перші американці, яких полонили росіяни.

За повідомленнями американських ЗМІ, 27-річний Хюїнь та 39-річний Дрюк прибули з Алабами, щоб приєднатися до українського добровольчого загону.

Конгресмен від Алабами Роберт Адерхольт заявив у середу, що Хюїнь, колишній морський піхотинець США, "зголосився воювати на боці української армії проти Росії".

Він додав, що родина Хюїня не виходила з ним на зв'язок з 8 червня 2022 року, коли він перебував у Харківській області.

Мати Друка, Банні, повідомила CBS News, що їхня родина не отримала підтвердження про його полон. Однак у повідомленні російських сил у соцмережах стверджувалося, що двох американців взяли у полон того ж дня, коли вони зникли безвісти.

"Як мати, я хочу, щоб моя дитина була у безпеці, - сказала вона. - Але як американка, я страшенно пишаюся ним. Він готовий ризикнути своєю безпекою, щоб допомогти демократії в усьому світі".

Наречена Хюїня, Джой Блек, сказала, що у її хлопця "був такий тягар на серці, він хотів допомогти цим нужденним людям".

Кремль заявив, що йому нічого не відомо про захоплених американців. Росія вважає всіх іноземців, що воюють на боці України, найманцями, й заявляє, що вони не мають статусу військовополонених і не захищені як комбатанти Женевською конвенцією.

"Згідно з міжнародним правом, найманці не визнаються комбатантами", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю BBC News у четвер.

У своєму твіті конгресмен від Іллінойсу Адам Кінзінгер заявив, що американців "зарахували до української армії, а отже, вони мають юридичний захист комбатантів".

Представник Держдепартаменту вкотре підкреслив, що влада США, як і раніше, "усілякими можливими способами закликає американських громадян не їздити в Україну через небезпеку, яку становить російська агресія".

Раніше троє іноземних добровольців, які служили у лавах Збройних сил України, опинилися на лаві підсудних у самопроголошеній "ДНР".

Суд у Донецьку засудив двох британців та одного марокканця до страти.