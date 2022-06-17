Єврокомісія підтримала кандидатство України в ЄС

54 хвилин(и) тому

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Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

Це питання європейські посадовці обговорили після візиту до Києва президентів Франції, Німеччини, Румунії та Італії, які у четвер виступили за те, щоб Київ набув кандидатського статусу негайно.

Як передає Bloomberg, Єврокомісія також має намір висловитись за надання статусу країни-кандидата Молдові. У європейських чиновників менше впевненості в тому, що аналогічне рішення ухвалять щодо Грузії.

"Україна, Молдова і Грузія поділяють сильне й законне прагнення приєднатися до Європейського союзу. Сьогодні ми надаємо їм чіткий сигнал підтримки їхніх прагнень, навіть коли вони стикаються з важкими обставинами. І ми робимо це, твердо дотримуючись наших європейських цінностей та стандартів, визначаючи шлях, яким вони мають рухатися, щоб приєднатися до ЄС", - йдеться в офіційній заяві Єврокомісії.

Рішення про кандидатський статус України ще мають затвердити усі 27 країн, що входять до Євросоюзу. Очікується, що це питання обговорюватиметься на саміті європейських лідерів, який відбудеться у Брюсселі 23-24 червня.

У четвер у Києві побували лідери трьох найбільших країн ЄС - президент Франції Еммануель Макрон, німецький канцлер Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Разом із ними Україну також відвідав президент Румунії Клаус Йоганніс.

З-поміж іншого, вони провели переговори з Володимиром Зеленським, відвідали зруйнований під час російського вторгнення Ірпінь і провели спільну пресконференцію.

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"Найважливішим посланням нашого візиту є те, що Італія хоче, щоб Україна була в ЄС", - заявив Драгі. За словами Шольца, Україна "належить до європейської родини", і Берлін надаватиме їй необхідну для захисту зброю "стільки скільки знадобиться".

Зеленський у четвер увечері назвав цей день історичним для стосунків Києва із ЄС.

"Україна відчула підтримку одразу чотирьох сильних європейських держав, зокрема, підтримку нашого руху до Європейського союзу, - сказав український президент у своєму вечірньому зверненні. - Саме завдяки хоробрості українців та українок, Європа може створювати нову історію і нарешті прибрати на сході Європи сіру зону між ЄС та Росією. Україна наблизилася до Євросоюзу найближче за весь час незалежності".

Якщо Україна отримає статус країни-кандидата, це буде найшвидшим подібним рішенням в історії. Київ подав офіційну заявку на вступ до ЄС наприкінці лютого, одразу після російського вторгнення, а у квітні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала Зеленському спеціальний опитувальник для країн-кандидатів.

За даними джерел Bloomberg, Єврокомісія не лише підтримає кандидатський статус для України та Молдови, але й висуне цим країнам кілька умов, які вони мають виконати у майбутньому. Ці умови пов'язані, зокрема, з питаннями верховенства права, правосуддям та боротьбою з корупцією.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Європейської Комісії щодо рекомендації надати Україні статус кандидата в члени ЄС та висловив сподівання на позитивні підсумки засідання Європейської Ради наступного тижня.

"Вітаю позитивний висновок Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Дякую Президенту ЄК Урсулі фон дер Ляєн та кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки Європейської Ради наступного тижня", - зазначив Зеленський.

Керівник французького Інституту Жака Делора Себастьян Маяр сказав агентству AFP, що рішення Єврокомісії щодо кандидатського статусу України буде позитивним, але його ухвалюють з певними умовами та стислим терміном їхнього виконання."Для Єврокомісії це дуже делікатне питання, тому що вона не може бути менш вимогливою до України, ніж до інших країн, яким вона давала позитивну рекомендацію в минулому, - каже експерт. - Вона справедливо вимагає підтримувати високі стандарти".