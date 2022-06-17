"І ти згадуєш Джонсона, хоч тебе обнімає Макрон". Соцмережі заполонили меми про спільне фото президентів
У четвер до Києва приїхали відразу чотири європейських лідери - президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр Італії та президент Румунії.
Це був знаковий візит, що приніс багато новин і фото.
Але схоже на те, що найбільше соцмережам запам'яталася спільна і досить незвична фотографія Зеленського з французьким президентом Еммануелем Макроном, якого багато критикують за дзвінки до Володимира Путіна.
Недавно Макрон зізнався, що з початку року провів на телефоні з президентом Росії понад 100 годин, це, за його словами, було важко.
Побачивши спільне фото Макрона і Зеленського, соцмережі "вибухнули" і згадали про президента Франції ці та інші моменти.
Користувачі переживають, що ж тепер подумає Володимир Путін, і чи не образиться на Макрона.
Інші вважають, що Макрон навіть поруч із Зеленським встигає "наробити" пропущених дзвінків Путіну.
Блогерку та письменницю Катю Бльостку це фото надихнуло на інтимну лірику.
Користувач Діма Коваленко пригадав інші "броманси" президента Зеленського.
ЛГБТ-активіст Богдан Глоба побачив у цьому фото позитивний знак для одностатевих шлюбів.
Українці жартували і над іншим фотографіями. Наприклад, під час розмови чотирьох лідерів із Зеленським у офісі президента багато хто помітив вираз обличчя керівника МЗС України Дмитра Кулеби.
У політика зламана нога, він слухав, про що говорили лідери, сидячи за Зеленським.
Насміялися користувачі соцмереж і зі спільного фото Макрона, Шольца і Драгі в поїзді Укрзалізниці, яким вони і дісталися з Польщі до Києва.