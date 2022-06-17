"І ти згадуєш Джонсона, хоч тебе обнімає Макрон". Соцмережі заполонили меми про спільне фото президентів

37 хвилин(и) тому

Автор фото, LUDOVIC MARIN / POOL

У четвер до Києва приїхали відразу чотири європейських лідери - президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр Італії та президент Румунії.

Це був знаковий візит, що приніс багато новин і фото.

Але схоже на те, що найбільше соцмережам запам'яталася спільна і досить незвична фотографія Зеленського з французьким президентом Еммануелем Макроном, якого багато критикують за дзвінки до Володимира Путіна.

Недавно Макрон зізнався, що з початку року провів на телефоні з президентом Росії понад 100 годин, це, за його словами, було важко.

Побачивши спільне фото Макрона і Зеленського, соцмережі "вибухнули" і згадали про президента Франції ці та інші моменти.

Автор фото, Twitter Taras Stadnytskyy

Користувачі переживають, що ж тепер подумає Володимир Путін, і чи не образиться на Макрона.

Автор фото, GONI MEMES

Інші вважають, що Макрон навіть поруч із Зеленським встигає "наробити" пропущених дзвінків Путіну.

Автор фото, Телеграм-канал Український наступ

Блогерку та письменницю Катю Бльостку це фото надихнуло на інтимну лірику.

Автор фото, Катя Бльостка

Користувач Діма Коваленко пригадав інші "броманси" президента Зеленського.

Автор фото, Facebook Діма Коваленко

ЛГБТ-активіст Богдан Глоба побачив у цьому фото позитивний знак для одностатевих шлюбів.

Автор фото, Facebook Богдан Глоба

Українці жартували і над іншим фотографіями. Наприклад, під час розмови чотирьох лідерів із Зеленським у офісі президента багато хто помітив вираз обличчя керівника МЗС України Дмитра Кулеби.

У політика зламана нога, він слухав, про що говорили лідери, сидячи за Зеленським.

Автор фото, Twitter Хіккі танкіст

Насміялися користувачі соцмереж і зі спільного фото Макрона, Шольца і Драгі в поїзді Укрзалізниці, яким вони і дісталися з Польщі до Києва.

Автор фото, Facebook Наталія Бушковська