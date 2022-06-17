Україна заявила, що підбила біля Зміїного російський буксир із військовими. Що про це відомо

1 година тому

Автор фото, ВМС Росії

Військо-морські сили ЗСУ заявляють, що вразили російський буксир "Спасатель Василий Бех" із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз військових та зброю на острів Зміїний.

Це трапилося саме у момент транспортування зброї та військових чорноморського флоту РФ на Зміїний, кажуть у ВМС.

Росія поки що ніяк не відреагувала на цю інформацію.

"Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадила Військово-морським силам України демілітаризувати російських загарбників", - написали у ВМС України.

У центрі стратегічних комунікацій ЗСУ стверджують, що буксир вразили протикорабельні ракети Harpoon, які Україні мали передати Данія, Британія та Нідерланди.

"Отже - під час повномасштабної війни у ​​Чорному морі двічі застосовані ПКРК, вперше "Нептун", сьогодні, 17 червня, Harpoon. І обидва застосування - успішні. При цьому ППО російських кораблів виявилося цілком неефективним", - пояснили у страткомі.

У мережі також з'явилося відео, на якому нібито зафіксували момент удару по російському буксиру.

Однак достеменно встановити час і обставини цих кадрів поки що не вдається.

Автор фото, Cкрін з відео OSINTtechnical (Twitter) Підпис до фото, У мережі з'явилось відео нібито удару по російському судну

Що відомо про втрати та руйнування судна?

Пізніше інформацію про удар по судну підтвердили оперативне командування "Південь" і керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Ворожий флот, внаслідок влучної роботи угруповання різнорідних сил оборони півдня України, втратив буксир "Василій Бех", який забезпечував доставку на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу", - повідомили у командуванні.

"Передавайте вітання команді крейсера "Москва", - написав Марченко у своєму телеграм-каналі.

У ВМС України не уточнили масштаби пошкоджень. За даними незалежної організації "Морська палата України", ще вранці судно "Василий Бех" було на плаву - його намагалися врятувати.

Однак пізніше у "Півдні" повідомили, що буксир "перетворено на плавуче вогнище".

За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти - невідома.

Побудований на Астраханському заводі буксир водотоннажністю 1605 тонн, входив до складу Чорноморського флоту РФ з 2017 року. У 2021 році він отримав ім'я "Спасатель Василий Бех".

Це вже не перша втрата Росії біля Зміїного

Автор фото, MIKE RIGHT/TWITTER Підпис до фото, Вважається, що на цьому кадрі зафіксована загибель корабля "Москва"

У квітні українські військові стверджували, що вразили крейсер "Москва" протикорабельними ракетами "Нептун". Це був флагман, гордість Чорноморського флоту РФ.

Російське міноборони підтвердило, що крейсер затонув, однак переконувало, що причиною погибелі корабля стала пожежа, що призвела до детонації боєприпасу.

Українська влада заявляє, що "Москва" брала участь у спробі захопленні острова "Зміїний" на початку війни, і саме цьому "російському воєнному кораблю" українські моряки нецензурно запропонували піти геть. Цей заклик став популярним мемом і ледве не гаслом цієї війни.

Росія стверджує, що захопила Зміїний в перші дні війни. Однак бої за острів тривають і зараз.