Україна вводить візовий режим з Росією - Зеленський

17 червня 2022, 11:20 GMT Оновлено: 27 хвилин(и) тому

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Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії, повідомив президент Володимир Зеленський.

"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України", - повідомив він у своєму телеграмі.

За словами Зеленського, Кабмін має ухвалити це рішення у п'ятницю.

Згідно із запланованим рішенням уряду, візовий режим для росіян запровадять з 1 липня 2022 року.

Раніше президент вже заявляв, що підтримує таке рішення.

Експерти та громадські активісти неодноразово закликали українську владу ввести візовий режим з Росією через агресивну політику сусідньої держави.