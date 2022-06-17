Джонсон у Києві: Британія пропонує програму навчання десятків тисяч українських військових

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні здійснив раптовий візит до Києва, під час якого зустрівся з Володимиром Зеленським, обговорив ситуацію на фронті та з постачанням озброєнь, а також запропонував програму навчання десятків тисяч українських військових.

Він також оглянув у центрі Києва залишки знищеної ЗСУ російської воєнної техніки та відвідав Свято-Михайлівський монастир.

Востаннє Джонсон був у Києві 9 квітня. Після того його неочікуваного візиту до Києва масово потягнулися інші іноземні лідери, аби обговорити допомогу Україні.

Програма навчання українських військових

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Джонсон оглянув у Києві рештки російської воєнної техніки

Як повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, Джонсон під час візиту запропонував велику програму тренування українських військових. Вона передбачатиме тренування до 10 тисяч українських військових кожні 120 днів, тобто приблизно 30 тисяч за рік.

У Британії вважають, що ця навчальна програма допоможе вплинути на хід війни, збільшити витривалість ЗСУ. Під час навчання, яке відбуватиметься поза межами України, зокрема, буде опановуватися бойовий досвід британської армії.

З 2015 року і до початку повномасштабного вторгнення Росії британські та данські військові тренували бійців ЗСУ в рамках операції Orbital. Загалом в цій програмі за 7 років взяли участь 22 тисячі українських військових. Деякі навчання в рамках цієї програми викликали свого часу роздратування Росії.

"Мій сьогоднішній візит, у розпал цієї війни, полягає в тому, щоб надіслати українському народу чітке та просте повідомлення: Велика Британія з вами, і ми будемо з вами, поки ви остаточно не переможете", - зазначив Джонсон під час візиту.

Автор фото, Офіс президента

Велика Британія вже пообіцяла або надала економічну та гуманітарну підтримку Україні на суму понад 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, зокрема, понад 5000 протитанкових ракет NLAW, реактивні системи залпового вогню великої дальності та артилерійські системи, включаючи 155-мм САУ.

Що ще обговорювали лідери Британії та України

Спочатку про короткий зміст зустрічі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі. І, звісно, нашу перемогу у війні за незалежність", - повідомив він у телеграмі.

Єрмак висловив подяку Великій Британії за потужну підтримку України.

"Як кажуть, друзі пізнаються у біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути", - відзначив керівник Офісу президента.

Автор фото, Офіс президента

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Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві заявив, що обидві країни мають спільний погляд на те, як рухатися до перемоги.

Зеленський повідомив, що обговорив з Джонсоном ситуацію на різних ділянках фронту, потреби ЗСУ, постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони, постачання пального, нові санкції проти Росії.

"Ми можемо зробити санкції такими, щоб Росія дійсно відчувала, що її агресія, терористичні дії проти України і глобальної стабільності призведуть до збитків Росії", - відзначив Зеленський.

За його словами, сторони також обговорили опрацювання гарантій безпеки для України та відбудову країни.

Борис Джонсон запевнив, що Британія планує забезпечити стратегічну витривалість України і надалі постачати озброєння.

"Я абсолютно розумію, чому ти, Володимире, та твій народ не готові йти на будь-які компроміси з Путіним. Ми з вами, ми хочемо вам забезпечити стратегічну витривалість", - зазначив британський прем'єр.

"Ми готові надавати озброєння, надавати підготовку у використанні цих озброєнь. І український народ зможе вигнати агресора з України", - додав він.

Джонсон також засудив депортації цивільних українців, які здійснює Росія, та блокаду Росією українських портів.