Обстріл Кременчука: чи вдасться відновити роботу НПЗ і ТЕЦ

1 година тому

Автор фото, Дмитро Лунін

Шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, ще дві ракети влучити в місцеву ТЕЦ.

Попередньо постраждалих та загиблих немає.

Це не перша атака на ці об'єкти за час повномасштабного вторгнення росіян. НПЗ і ТЕЦ зазнали найбільших руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини.

Невідновлювальні руйнування

Лунін уточнив, що атака на Кременчук сталася близько 5 години ранку суботи.

Рятувальники уже загасили пожежу і розбирають завали. Масштаб збитків встановлюють.

Росіяни вже двічі обстрілювали Кременчуцький НПЗ - 24 квітня і 12 травня.

Після цього влада заявляла, що нафтопереробний завод не підлягає відновленню, тому що руйнування значні.

"Після усіх авіаударів можна лише наново збудувати зруйнуванні об'єкти. НПЗ не буде працювати у цьому році, це великі руйнування", - сказав Дмитро Лунін в ефірі телемарафону.

Водночас, за словами очільника ОВА, щодо Кременчуцької теплоелектростанції проведуть нараду, адже треба давати гарячу воду і тепло у домівки мешканців міста.

"Не можу зараз сказати, чи вдасться її відновити до початку опалювального сезону. Але у місті є альтернативні шляхи відновлення теплопостачання, зокрема, законсервовані котельні, які ми можемо відновити, щоби на початок опалювального сезону мешканці були з теплом", - сказав Лунін.