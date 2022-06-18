Обстріл Кременчука: чи вдасться відновити роботу НПЗ і ТЕЦ
Шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, ще дві ракети влучити в місцеву ТЕЦ.
Попередньо постраждалих та загиблих немає.
Це не перша атака на ці об'єкти за час повномасштабного вторгнення росіян. НПЗ і ТЕЦ зазнали найбільших руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини.
Невідновлювальні руйнування
Лунін уточнив, що атака на Кременчук сталася близько 5 години ранку суботи.
Рятувальники уже загасили пожежу і розбирають завали. Масштаб збитків встановлюють.
Росіяни вже двічі обстрілювали Кременчуцький НПЗ - 24 квітня і 12 травня.
Після цього влада заявляла, що нафтопереробний завод не підлягає відновленню, тому що руйнування значні.
"Після усіх авіаударів можна лише наново збудувати зруйнуванні об'єкти. НПЗ не буде працювати у цьому році, це великі руйнування", - сказав Дмитро Лунін в ефірі телемарафону.
Водночас, за словами очільника ОВА, щодо Кременчуцької теплоелектростанції проведуть нараду, адже треба давати гарячу воду і тепло у домівки мешканців міста.
"Не можу зараз сказати, чи вдасться її відновити до початку опалювального сезону. Але у місті є альтернативні шляхи відновлення теплопостачання, зокрема, законсервовані котельні, які ми можемо відновити, щоби на початок опалювального сезону мешканці були з теплом", - сказав Лунін.
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