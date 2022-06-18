Пентагон оприлюднив повний список озброєння для України
США з початку повномасштабного вторгнення Росії виділили для оборони України вже близько 5,6 млрд доларів, повідомляє Пентагон.
Військова допомога з Вашингтону включає не лише зброю та боєприпаси, але й амуніцію і медичне забезпечення.
15 червня міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки у мільярд доларів.
Загалом це буде 12 постачання із запасів Пентагона з серпня 2021 року.
Допомога США:
- понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;
- понад 6 500 протитанкових систем Javelin;
- понад 20 000 інших протитанкових систем;
- понад 700 тактичних БПЛА Switchblade;
- 126 155-мм гаубиць та 260 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 108 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;
- 19 тактичних машин для евакуації техніки;
- РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них;
- 20 вертольотів Мі-17.
- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин;
- 200 бронетранспортерів M113;
- понад 7 000 одиниць стрілецької зброї;
- понад 50 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
- 75 000 комплектів бронежилетів та касок;
- 121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- безпілотні кораблі берегової оборони;
- 22 контрартилерійські радари;
- 4 протимінометні радари;
- 4 радари повітряного спостереження;
- 2 системи берегової оборони Harpoon;
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
- тактичні захищені системи зв'язку;
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних комплексів, оптики та лазерних далекомірів;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- медичне приладдя, включно з аптечками першої допомоги;
- електронне обладнання для придушення перешкод;
- польове обладнання та запасні частини;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Коли почнеться ленд-ліз
Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов пояснив, що ленд-ліз від США, який має спростити надання військової допомоги Україні на тлі російського вторгнення, ще не почав діяти.
"Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз — дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання - коли", — сказав він в інтерв'ю LIGA.net .
Данілов припустив, що ленд-ліз може запрацювати у липні-вересні.
"Тут дуже багато чинників. Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів", — сказав він.
Водночас секретар РНБО зазначив, що країн, які надають допомогу Україні, дуже багато, й деякі просять не озвучувати військове озброєння, яке вони передають.