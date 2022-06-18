Пентагон оприлюднив повний список озброєння для України

1 година тому

Автор фото, DOD Підпис до фото, Вертольоти Мі-17 виготовленні в РФ на замовлення США для армії Афганістану, але після захоплення країни талібами повернулися до США

США з початку повномасштабного вторгнення Росії виділили для оборони України вже близько 5,6 млрд доларів, повідомляє Пентагон.

Військова допомога з Вашингтону включає не лише зброю та боєприпаси, але й амуніцію і медичне забезпечення.

15 червня міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки у мільярд доларів.

Загалом це буде 12 постачання із запасів Пентагона з серпня 2021 року.

Допомога США:

понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;

понад 6 500 протитанкових систем Javelin;

понад 20 000 інших протитанкових систем;

понад 700 тактичних БПЛА Switchblade;

126 155-мм гаубиць та 260 000 155-мм артилерійських снарядів;

Автор фото, DOD Підпис до фото, 155-мм гаубиці

108 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;

19 тактичних машин для евакуації техніки;

РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них;

20 вертольотів Мі-17.

Автор фото, DOD Підпис до фото, У дописі Пентагону вказано, що в цих ящиках з російським маркуванням, лопаті до вертольотів

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин;

200 бронетранспортерів M113;

понад 7 000 одиниць стрілецької зброї;

понад 50 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

75 000 комплектів бронежилетів та касок;

121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні кораблі берегової оборони;

22 контрартилерійські радари;

4 протимінометні радари;

4 радари повітряного спостереження;

2 системи берегової оборони Harpoon;

Автор фото, DOD Підпис до фото, Так виглядає в дії системи берегової оборони Harpoon

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

тактичні захищені системи зв'язку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних комплексів, оптики та лазерних далекомірів;

комерційні послуги супутникової зйомки;

захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

медичне приладдя, включно з аптечками першої допомоги;

електронне обладнання для придушення перешкод;

польове обладнання та запасні частини;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Автор фото, DOD Підпис до фото, Завантаження озброєння, яке має вирушити до України

Коли почнеться ленд-ліз

Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов пояснив, що ленд-ліз від США, який має спростити надання військової допомоги Україні на тлі російського вторгнення, ще не почав діяти.

"Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз — дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання - коли", — сказав він в інтерв'ю LIGA.net .

Данілов припустив, що ленд-ліз може запрацювати у липні-вересні.

"Тут дуже багато чинників. Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів", — сказав він.

Водночас секретар РНБО зазначив, що країн, які надають допомогу Україні, дуже багато, й деякі просять не озвучувати військове озброєння, яке вони передають.